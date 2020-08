Elche se je po drami vrnil med špansko elito

Nogometaši Elcheja so si po dramatični tekmi izborili vrnitev v prvo ligo španskega prvenstva primera division, potem ko so na povratni tekmi finala končnice v gosteh premagali Girono z 1:0 (0:0). Da je bila mera polna, so odločilni zadetek dosegli v šesti minuti sodniškega dodatka.

Prva tekma pred tremi dnevi se je končala brez zadetkov in zdelo se je, da se bo povratna prav tako. Ko so se že vsi na igrišču nekako sprijaznili s podaljškom, pa je Pere Milla z glavo skoraj iz mrtvega kota premagal vratarja Girone.

Elche se tako vrača v družbo najboljših po petih sezonah v drugoligaški konkurenci.

Že pred tem so sta si napredovanje v primero izborila Cadiz in Huesca, iz elite pa so izpadli Espanyol, Mallorca in Leganes.

