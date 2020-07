Villarreal bo vodil Unai Emery

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Baskovski trener Unai Emery je prevzel vodenje španskega prvoligaša Villarreala, so sporočili iz kluba. Nekdanji trener Arsenala, Paris Saint-Germaina in Seville je z rumeno podmornico podpisal triletno pogodbo, nasledil pa bo Javierja Calleja, ki je klub popeljal do petega mesta na lestvici španskega prvenstva.