Slabe novice iz Talina: koronavirus prestavil tekmo Mure

Kot poroča Sportklub, je na jutranji skupni tiskovni konferenci Nogometne zveze Estonije in Nommeja Kaljuja Mihkel Uiboleht, vodja oddelka za odnose z javnostmi EJL, potrdil, da zdravstveni odbor tekme ni prepovedal, vendar je bila za njeno izvedbo potrebna zelena luč vlade.

Ekipa Mure je v skladu s protokolom pripotovala na prizorišče tekme. Napoteni smo bili na tribuno, kjer pričakujemo uradno odločitev https://t.co/mHdHBfZ1T8 o usodi tekme.#mismomura #čarnobejli #uefaeuropaleague pic.twitter.com/lUzNMcYGLD — NŠ Mura (@nsmura_ms) August 27, 2020

Danes zjutraj se je zveza obrnila na ministrstvo za kulturo z zahtevo, da se za tekmo pripravi podobno izjemo, kot je veljala tudi za svetovno prvenstvo v reliju in tekmovanje v triatlonu Tallinn Ironman. Tega pa vlada ni odobrila in tako je tekma za danes odpovedana, pišejo na Sportklubu.

Če bo le prišlo do tekme, naj bi bila ta v petek.

Spomnimo, da je Mura v svojih vrstah pred odhodom na gostovanje imela pozitiven test na novi koronavirus. "O primeru so bile takoj obveščene organizacije UEFA, NZS in NIJZ. Epidemiologi so karanteno odredili za okuženega in še enega od članov ekipe, ki je bil z okuženim v najtesnejših stikih," so v sporočilu za javnost povzeli pred odhodom v Talin.

