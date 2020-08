Želeli so resen test, a cilj je jasen: Mi smo Maribor!

Tako kot Olimpija bo tudi Maribor novo sezono odprl v evropskih tekmovanjih. V prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa se bodo doma v Ljudskem vrtu (20.45) pomerili s severnoirsko ekipo Coleraine. Čeprav so si v vijoličastem taboru želeli pred evropskim testom odigrati kakšno uradno tekmo, so cilji jasni. V poštev pride le zmaga nad otoškim tekmecem, morebitni hiter izpad bi bil veliko razočaranje.

Mariborčani so v pripravljalnem obdobju pred novo sezono odigrali šest prijateljskih tekem. Pet so jih dobili, eno izgubili. Zadnjo so odigrali 15. avgusta, ko so se znesli nad novincem v prvoligaški druščini. Gorica je padla s kar 6:1 in v Mariboru so pred začetkom sezone, ki se je tako ali tako zamaknil za teden dni, vreli od optimizma. A zalomilo se je. Tekma z Aluminijem je zaradi že znanih razlogov odpadla, kar pomeni, da bo Maribor prvo uradno tekmo nove sezone odigral nocoj v Evropi. V Ljudski vrt prihaja povprečnemu poznavalcu nogometa nepoznani Coleraine, ki pa ga bodo morali slovenski podprvaki vzeti z vso resnostjo.

Jakirović: Želimo zmagati, ne glede na to, kje ali s kom igramo

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Žal nismo mogli odigrati uradne tekme, toda to ne spreminja naših načrtov. Sprejeli smo, da se je treba prilagoditi, in sprejemamo, da smo v tej tekmi v vlogi favorita. Želimo zmagati, ne glede na to, kje ali s kom igramo. Tako bo tudi tokrat. Verjamem, da se bomo pokazali v pravi podobi," je na sredini novinarski konferenci dejal trener Maribora, Sergej Jakirović.

Po besedah hrvaškega strokovnjaka na klopi slovenskih podprvakov je njihov nasprotnik tipičen predstavnik otoškega nogometa. Igrajo na telo, so izredno fizično močni in ''krasijo" jih tiste značilne dolge podaje na napadalca. "Analizirali smo moštvo Coleraina, med pripravami smo si ogledali tudi številne prejšnje tekme Maribora proti nasprotnikom s podobnim slogom igre. Posebna pozornost in previdnost bosta potrebni pri prekinitvah, sicer pa se moramo postaviti kot ekipa, ki narekuje svoj ritem. Ne smemo si dovoliti, da pademo v obdobje brez nadzora, z divjanjem gor in dol po igrišču," opozarja Jakirović, ki ima pri izbiri ekipe, predvsem v napadu, sladke skrbi.

Poletno kadrovanje Maribora Prišli: Ažbe Jug (Fortuna Sittard, Niz), Ilija Martinović (NK Aluminij), Jan Repas (Caen, Fra), Jan Mlakar (Brighton, Ang, posoja), Martin Kramarič (NK Bravo, konec posoje), Aljoša Matko (NK Bravo, konec posoje), Rok Maher (NK Maribor U19), Medin Bajrami (NK Drava Ptuj, konec posoje). Odšli: Nardin Mulahusejnović (NK Koper), Aleksander Rajčević (NK Koper), Lovro Grajfoner (NK Aluminij), Aljaž Cotman (NK Aluminij, posoja), Nino Žugelj (NK Bravo, posoja).

Brez Bajdeta, a izbire je veliko

Zanimivo bo videti, s kakšno postavo se bo lotil igralcev Severne Irske, vse, kar je do zdaj jasno, je le to, da v ekipi ne bo Gregorja Bajdeta, ki bo zaradi operativnega posega manjkal vsaj mesec dni, pišejo na uradni klubski strani. Preostali igralci so na voljo, za razliko od Olimpije so pri Mariboru lahko v tem času brez tekem normalno trenirali.

Nemanja Mitrović meni, da vedo vse, kar morajo vedeti o nasprotniku. Cilj je jasen. Foto: SPS/Sportida

"Vsi že komaj čakamo to prvo tekmo. Zelo dobro se zavedamo, kaj nam prinaša Evropa, nam igralcem in celotnemu klubu. Naredili bomo vse za uvrstitev v naslednji krog. Tudi na papirju slabše ekipe imajo več možnosti v tem sistemu tekmovanja, tako da je tekmecem namenjena velika mera spoštovanja," je trenerjeve besede dopolnil še poveljnik mariborske obrambe Nemanja Mitrović.

"Mi smo pripravljeni, naš namen je znan. Od prve minute moramo na igrišču potrjevati, da smo favoriti. Da smo Maribor!" je še sklenil slovenski reprezentant, ki bo za nastop konkuriral na septembrski reprezentančni akciji v ligi narodov.

