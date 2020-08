Dušan Kosić je z objemom in poljubi tolažil svojega vratarja

Celjani so bili v sredo na dobri poti, da nadaljujejo svojo nogometno pravljico in naredijo nov korak naprej v kvalifikacijah za sanjsko ligo prvakov. Ob polčasu so proti Moldeju vodili z 1:0, a potem v drugem delu igre tudi po zaslugi napake svojega vratarja Matjaža Rozmana norveškemu prvaku dopustili do preobrata, izgubili z 1:2 in končali s potegovanjem za elitno evropsko nogometno ligo.

Razočarani trener Celja Dušan Kosić po zadnjem sodnikovem žvižgu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po tekmi sem ga objel in ga poljubil. Zaradi njega smo sploh tukaj, kjer smo. To je šport. Napake se dogajajo. Njemu je zagotovo najtežje. Na takšni ravni se vsaka napaka kaznuje. Glave gor. Gremo naprej," je Dušan Kosić po tekmi z Moldejem besede podpore namenil Matjažu Rozmanu. Novopečenemu slovenskemu reprezentantu, ki je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega vratarja Prve lige Telekom Slovenije in to, da je med vratnicama odličen, nekajkrat potrdil tudi v sredo zvečer, a bil vseeno tragičen junak celjskega iztirjenja iz kvalifikacij za ligo prvakov.

Pri vodstvu Celja z 1:0 je namreč naredil veliko napako in Moldeju omogočil izenačenje. Potem se je igra prevesila na stran Norvežanov, ki so zadeli še drugič in napredovali. Tudi celjski trener je po bolečem izpadu priznal, da zasluženo.

Vratar Celja Matjaž Rozman je tudi tokrat poskrbel za nekaj odličnih obramb, a tudi za napako, ki je zaznamovala njegov sredin večer. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lahko bi naredili več, a na žalost niso

"Kaj naj rečem? Obstaja obžalovanje, saj bi lahko danes naredili nekaj več. Nasprotnik ni bil nepremagljiv. V prvem polčasu smo igrali dobro. V drugem polčasu, sploh proti koncu tekme, veliko slabše. Začeli smo zamujati, nismo bili več tako agresivni, kot smo si želeli biti, in nasprotniku dopustili, da pokaže svojo kakovost. Norvežani so v drugem polčasu močno pritisnili na nas, zabili dva gola in zasluženo napredovali," je povedal trener slovenskih prvakov.

"Trpeli smo že pred izenačenjem. Potem je šlo navzdol. Pred tem je bila tekma odprta. V prvem polčasu smo si priigrali nekaj situacij, iz katerih bi lahko potegnili veliko več. Tako, kot smo iz akcije, po kateri smo prišli do gola. Tudi v drugem polčasu je bilo nekajkrat podobno. Lahko bi naredili več, a na žalost nismo. Fantje so zelo razočarani, a sem ponosen nanje. Skušali smo razveseliti Celje in vso Slovenijo, a je bil nasprotnik enostavno boljši," je v svojem slogu poraz športno priznal Ljubljančan na klopi slovenskega prvaka, kar pa ne pomeni, da ga poraz ne peče.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Peče, zelo peče, ampak kaj naj?

"Peče. Zelo me peče, ampak kaj naj. Stvari ne moremo več popraviti. Priložnost je splavala po vodi. Iz vsakega poraza se da kaj naučiti. Fantje so profesionalci. Liga prvakov je zdaj mimo, toda iz Evrope še nismo izpadli. S prvo zmago v ligi prvakov smo naredili korak, ki smo si ga želeli. Drugega nam ni uspelo narediti. Razočaranje je, da ne bo pomote. Želeli smo si več. Lahko bi dobili več, nasprotnik je bil premagljiv," je povedal trener Celjanov, ki bodo v soboto odigrali novo tekmo, v prvenstvu se bodo pomerili z Aluminijem.

Potem sledi reprezentančni premor, v času katerega bodo izvedeli ime svojega naslednjega evropskega tekmeca. Najverjetneje ime kluba, s katerim se bodo čez skorajda natanko mesec dni, 24. septembra, pomerili v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Če se jim bo sreča na široko nasmehnila, pa se lahko zgodi tudi to, da bodo eden izmed dveh med desetimi klubi v žrebu, ki se bodo uvrstili neposredno v play-off za skupinski del tekmovanja, ki bo na sporedu teden dni pozneje.

Razočarani nogometaši Celja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej Aluminij, potem upanje na žreb, ki jih lahko zelo osreči

"Mogoče se nam sreča nasmehne. Zakaj pa ne. Karkoli bo že z žrebom, pa verjamemo v to, da lahko v Evropi opravimo še kaj. Tudi danes smo. Bili smo ambiciozni. Bili smo prepričani v uspeh, ampak smo se očitno zmotili," pravi trener slovenskih prvakov, ki so v prejšnjem krogu s 3:0 na nevtralnem igrišču na Madžarskem premagali irskega prvaka Dundalk. Vmes so odigrali tudi prvo prvenstveno tekmo nove sezone in proti Muri izgubili z 0:2.

"Mura nas je šolala. Bila je kakovostna, disciplinirana in zasluženo prišla do zmage. Prvenstvo se nadaljuje, tekme se vrstijo ena za drugo, ni prav veliko časa za karkoli. Moramo ostati mirni, zbrani. Z Aluminijem ne bo nič lažje, kot je bilo danes. Treba je začeti nabirati točke. Igralski kader je ozek. Pozna se, da igramo na tri dni, a ni časa za jokanje. Tudi večji klubi od nas so se soočali s podobnimi težavami. Mi se z njimi ubadamo zdaj. Gremo naprej," je še povedal nekdanji 49-letni trener Olimpije in kranjskega Triglava, ki je prvič na svoji trenerski poti okusil igranje v kvalifikacijah za ligo prvakov in v njih zdržal dve tekmi.