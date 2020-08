Konec celjskih sanj, velik uspeh Slovenca v Glasgowu, loterija osrečila Stojanovićeve

Slovenski prvaki Celjani so v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov po vodstvu proti norveškemu prvaku Moldeju izgubili z 1:2 in se poslovili od upov o igranju v skupinskem delu najprestižnejšega klubskega tekmovanja. Evropsko pot bodo nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij za ligo Evropa. Miha Blažič je s Ferencvarošem poskrbel za presenečenje, v Glasgowu, kjer so bili Madžari v podrejenem položaju, so zmagali z 2:1 in izločili škotskega prvaka. Dinamo Zagreb Petra Stojanovića je napredoval po izvajanju 11-metrovk.

Celjani so pred tednom dni na Madžarskem v prvem krogu kvalifikacij za preboj v skupinski del lige prvakov s 3:0 izločili irskega prvaka Dundalk, tokrat pa jih je čakala težja naloga, ki ji niso bili kos. Na svojem stadionu, na katerem zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev novega koronavirusa, ni bilo gledalcev, so gostili norveškega prvaka Molde in mu priznali premoč.

"Vprašljivi" kapetan za vodstvo

Stadion Z'dežele bi bil na današnji tekmi v običajnih časih poln, tako pa ... Foto: Grega Valančič/Sportida Trener Celjanov Dušan Kosić je obračun s Skandinavci začel z enako postavo kot proti Ircem. Vanjo je uvrstil tudi kapetana Mitjo Lotriča, čigar nastop je bil zaradi poškodbe vse do zadnjega vprašljiv.

Prvi polčas se je končal po celjskih željah, bolj ali manj pa se je vse zgodilo v zaključnih minutah. Pred tem večjih priložnosti na nobeni strani ni bilo, potem pa je v 38. minuti za vodstvo Celja poskrbel prav njegov kapetan. Lotrič je v kazenskem prostoru neubranljivo zadel po lepi podaj mladega Luke Kerina z leve strani.

Takoj za tem je bilo zelo nevarno pred celjskimi vrati, in sicer kar trikrat. Najprej je v 43. minuti okvir vrat s prostega strela zatresel kapetan Moldeja Magnus Wolff Eikrem, že minuto pozneje je imel sijajno priložnost za gol v kazenskem prostoru Celja Marcus Holmgren Pedersen, a je preveč okleval, tako da so celjski branilci njegov strel blokirali, v zadnji minuti polčasa pa je stoodstotno priložnost zapravil še Erling Knudtzon. Povsem osamljen je prišel do žoge na levi strani, a meril čez vrata.

Četa Dušana Kosića bo evropsko pot nadaljevala v 3. krogu kvalifikacij za ligo Evropa. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 57. minuti so Norvežani unovčili premoč na začetku drugega dela igre in izenačili. Do strela v kazenskem prostoru Celja je prišel Etzatz Hussain, zdelo se je že, da je Matjaž Rozman njegov strel obranil, a mu je žoga spolzela iz rok in končala v mreži.

V 74. minuti so Norvežani zadeli še drugič in poskrbeli za preobrat. Po levi strani je prodrl Kristoffer Haugen in v sredini lepo našel Lekeja Jamesa, ki mu žoge z nekaj metrov ni bilo težko spraviti v nebranjeno mrežo.

Rezultat se tako ni spremenil, napredovali so Norvežani, Celjani pa bodo evropsko pot nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij evropske lige.

Fotogalerija s tekme NK Celje : Molde (foto: Grega Valančič/Sportida):

NK Celje : Molde 1:2 (1:0) Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Jäger, Gutschi in Witschnigg (vsi Avstrija).



Strelci: 1:0 Lotrič (38.), 1:1 Hussain (57.), 1:2 James (74.).

Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Zaletel, Kadušić, Štravs (od 70. Pungaršek), Vrbanec, Božić (od 85. Dangubić), Lotrič (od 85. Novak), Kerin, Vizinger.

Molde: Linde, Haugen, Ellingsen, Sinyan, Knudtzon (od 56. Omoijuanfo), Hussain, Aursnes, E. Hestad (od 84. Brynhildsen), Wolff Eikrem (od 79. Christensen), Pedersen, James.

Rumeni kartoni: Lotrič, Marandici; Pedersen.

Rdeči karton: /.

Blažičevi poskrbeli za presenečenje, Petrićevi napredovali po loteriji

Za veliko presenečenje so poskrbeli nogometaši Ferencvaroša. Na Celtic Parku v Glasgowu so zdržali vse pritiske domačih, ki so napadali, a le enkrat zatresli mrežo gostov, ti pa so iz dveh strelov na gol dosegli dva zadetka in izločili škotske prvake. Miha Blažič je ob zmagi igral vso tekmo, v 66. minuti je prejel rumeni karton. Miha Blažič je s Ferencvarošem izločil Celtic. Foto: Vid Ponikvar

Še v 93. minuti tekme med Clujem in zagrebškim Dinamom, katerega član je Petar Stojanović, je kazalo, da bo hrvaško moštvo napredovalo po rednem delu tekme, a so Romuni v izdihljajih izsilili podaljška. V teh zadetka ni bilo, tako da so o napredovanju odločale 11-metrovke. Po osmih serijah so se veselili hrvaški prvaki, Stojanović je bil uspešen v četrti seriji.

Napredovanja se je z Rapidom veselil tudi Dejan Petrović, na gostovanju pri Lokomotivi v Zagrebu so zmagali z 1:0, Petrović je igral vso tekmo.