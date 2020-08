Mura na Baltiku brez ključnega člena, gostitelji zanikajo okužbo #video

Nogometaši Mure bodo jutri ob 16.30 v Talinu odigrali tekmo prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Nasprotnik bo estonski Nomme Kalju. Črno-beli so danes v dopoldanskih urah že prispeli v Estonijo, še pred tem pa so na Fazaneriji zvonili alarmi. Testiranje na koronavirus je namreč pokazalo, da je okužen eden od nogometašev, NIJZ pa je črno-belim kljub temu dovolil na pot. Na to se ni odpravil eden od ključnih členov ekipe Luka Bobičanec.

Muraši so danes zjutraj že pristali v Talinu, še včeraj zvečer je bila njihova pot v Estonijo negotova. Eden izmed nogometašev je bil na testiranju pozitiven.

"Znašli smo se v tej neprijetni situaciji. Prvi pomisleki so bili res, kaj sploh narediti, kot pač narekujejo smernice, smo se obrnili na vse institucije ter sledili smernicam in uredbam, ki so v veljavi," je o okužbi za Planet TV dejal predsednik Robert Kuzmič.

Treba se bo prilagajati

V nasprotju s preteklimi primeri so na Nacionalnem inštitutu za zdravje zdaj ravnali drugače. V karanteno so poslali samo okuženega nogometaša in še enega člana moštva, ki je bil z njim v najtesnejšem stiku. Predsednik murašev Robert Kuzmič je zadovoljen, da je ekipa lahko odpotovala na Baltik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Opisali smo položaj, ga analizirali skupaj z ustreznimi institucijami in prišli do zaključka, da so ti ukrepi zadostni, zato smo danes šli normalno na pot in smo tukaj v Talinu," odločitev odgovornih pozdravlja Kuzmič: "Moramo gledati v smeri, da se položaju prilagodimo. Tudi za prihodnost je to pomembno, saj se virus ne bo kar umaknil, zato se bomo morali pač prilagajati položaju, kot so se mu določene države, nogometne zveze, drugi športniki in preostale organizacije."

Brez Bobičanca Luka Bobičanec ni odpotoval v Estonijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V taboru Mure niso razkrili, kdo je okužen z novim koronavirusom, so pa na uradni strani zapisali, da so bili med potniki v Estonijo Matko Obradović, Marko Zalokar, Dušan Gyergyek, Žan Karničnik, Matic Maruško, Jan Gorenc, Alan Kaučič, Žiga Kous, Klemen Šturm, Marko Brkić, Alen Kozar, Nino Kouter, Tomi Horvat, Tio Cipot, Filip Kosi, Kai Cipot, Andrija Filipović, Amadej Maroša, Kevin Žižek in Vito Štrakl. Trener Ante Šimundža tako na Baltik ni odpeljal enega ključnih členov svoje ekipe Luke Bobičanca, prav tako med potniki ni bilo poškodovanega kvarteta Renato Simić, Siniša Mandića, Marin Karamarko in Klemen Pucko.

Četa Anteja Šimundže se bodo za napredovanje v Estoniji borila v četrtek ob 16.30. Foto: Mario Horvat/Sportida

Brez stikov s spremljevalno ekipo

Prilagojeni pa so tudi postopki, ko gre za potovanja in pripravo na tekmo. Nogometaši Mure so se z letališča v Talinu, ki je zaradi trenutnih razmer videti kot mesto duhov, odpravili neposredno v hotel, kjer je bila prijava zanje že urejena. Stika z osebjem na recepciji nimajo, prav tako imajo ločeno jedilnico, ki bo dva dni pripravljena le zanje. Tudi sam odhod na trening je organiziran tako, da nogometaši s spremljevalno ekipo nimajo nobenih stikov.

Estonci trdijo, da njihov član ni okužen

Čeprav so pri muraših včeraj odkrili okužbo z novim koronavirusom, pa se jim po zadnjih informacijah v Estoniji ne bo treba ponovno testirati. Okužbo so včeraj odkrili tudi pri tekmecih Mure. Estonci so danes sicer sporočili, da naj bi bil test napačen in da njihov igralec ni pozitiven.

Če ne bo nobenih sprememb, bodo črno-beli jutri ob 16.30 po slovenskem času vendarle napadli drugi krog kvalifikacij za Evropsko ligo.

