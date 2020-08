Pri Olimpiji so si (vsaj za zdaj) oddahnili

Vsi testi na novi koronavirus, ki so jih pri NK Olimpija opravili pred kvalifikacijami za evropsko ligo, so bili namreč negativni.

Nogometaši Olimpije so se po 14-dnevni karanteni, ki jih je doletela zaradi treh pozitivnih primerov v ekipi pred predvidenim začetkom državnega prvenstva, prejšnjo nedeljo vrnili na treninge.

Že jutri jih ob 18.30 v kvalifikacijah za evropsko ligo v Stožicah čaka obračun z islandskim Vikingurjem, prvo tekmo državnega prvenstva pa bodo ta konec tedna odigrali v Kopru.

Igralci Olimpije v tem času niso odigrali nobene uradne tekme.

Ena okužba pri Muri, karantena za dva

Manj sreče na testiranju so imeli pri NK Mura, kjer imajo enega okuženega. V sporočilu za javnost sicer niso sporočili, ali gre za igralca ali delavca s kakšno drugo funkcijo. O primeru okužbe so že obvestili pristojne organe, epidemiologi pa so za okuženega in še enega od članov ekipe, ki je bil z njim v tesnih stikih, odredili karanteno.

Tako danes omenjena člana Mure nista odpotovala v Talin, kjer Sobočane v četrtek čaka obračun v kvalifikacijah evropske lige proti domači ekipi Nomme Kalju.

