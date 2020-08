Razočarani Tavares le skomignil: Za te stvari imamo trenerja #video

"To bo noč za hitro pozabo. Zavedamo se, da naša predstava ni bila v redu. Smo zelo razočarani," pogovorno vedno nasmejanemu kapetanu Maribora Marcosu Tavaresu po nenadejanem porazu v prvem krogu kvalifikacijah za ligo Europa proti polprofesionalni ekipi iz Severne Irske, ni bilo do smeha. Tako mrkega in žalostnega, ga že dolgo nismo videli.

Mariborčani so se v prvem krogu kvalifikacij lige Europa udarili s severnoirskim predstavnikom, ki ga nihče v Sloveniji ni resno jemal. Gre namreč za polprofesionalno ekipo, večina v njih jih hodi v službo, zanimivo dva igralca se tekme v Ljudskem vrtu zaradi službe nista niti mogla udeležiti, a vseeno so bili na koncu gostje tisti, ki so v črno zavili slovenske podprvake in jih iz Evrope vrgli že na prvi stopnički. Pomagal ni niti prihod Viol za ograjo gradbišča v Ljudskem vrtu in njihovo glasno navijanje, ko so videli, da njihovim ljubljencem teče voda v grlo.

"Slabo, slabo, slabo," razočarani kapetan ni našel pravih besed, nato pa vendarle. "Igralci se bomo morali pogledati v ogledalo in se izboljšati v vseh prvinah. Nismo bili pravi in ko je tako, se lahko zgodi marsikaj. Nam se je, a se nam ne bi smelo. Ne preostane nam drugega, da se zberemo, še bolj trdo treniramo in se napotimo v lov za državni naslov. Moramo pokazati, kaj zmoremo in kdo je v resnici NK Maribor."

S kakšno postavo se je tekme lotil Jakirović: Začetnih 11: Jug; Viler, Peričić, Mitrović, Milec; Cretu, Pihler; Kramarić, Kronaveter, Matko, Mešanović; Klop: Handanović, Koblar, Klinar, Dervišević, Požeg Vancaš, Mlakar, Tavares; Tribuna: Pirić, Martinović, Vrhovec, Kolmanič, Kotnik, Zahović, Santos, Repas, Mihelič, Uskoković, Bajrami Poškodba: Bajde Luka Zahović naj bi bil blizu prestopa v drug klub. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kdo je glavni krivec za izpad Maribora iz evropskih tekmovanj? Odlična ekipa Coleraine. 49 +

Trener Sergej Jakirović 261 +

Igralci Maribora. 853 +

Športni direktor Oliver Bogatinov. 43 +

Pomanjkanje športne sreče. 24 + Oddanih 1230 glasov

O bojazljivi in preveč zadržani taktiki Če odmislimo lepo priložnosti Aljoše Matka in Roka Kronavetra je Maribor v prvem polčasu igral preveč bojazljivo in zadržano. Veliko žog se je odigravalo nazaj in človek je dobil občutek, da domači branijo prednost z gostovanja, a ni bilo tako. Po novem se igra le eno tekmo, zato je bilo povsem nerazumljivo, da se Štajerci niso razleteli že v prvem polčasu. Zakaj je bilo tako, zakaj se ni igralo več naprej? "Ne vem, za te stvari imamo trenerja. Sam vedno želim igrati naprej in zabiti zadetke. Tudi ostale poskušam naprej. Rečem jim, da gremo na glavo in jemo travo, a danes se ni izšlo."

Fotoutrinki s tekme v Ljudskem vrtu (fotograf: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 48 2 / 48 3 / 48 4 / 48 5 / 48 6 / 48 7 / 48 8 / 48 9 / 48 10 / 48 11 / 48 12 / 48 13 / 48 14 / 48 15 / 48 16 / 48 17 / 48 18 / 48 19 / 48 20 / 48 21 / 48 22 / 48 23 / 48 24 / 48 25 / 48 26 / 48 27 / 48 28 / 48 29 / 48 30 / 48 31 / 48 32 / 48 33 / 48 34 / 48 35 / 48 36 / 48 37 / 48 38 / 48 39 / 48 40 / 48 41 / 48 42 / 48 43 / 48 44 / 48 45 / 48 46 / 48 47 / 48 48 / 48

Niso podcenjevali nasprotnika

Mariborčani so po odpovedani tekmi proti Aluminiju, Kidričani so se pretekli konec tedna odločili, da zaradi premalo treninga v nogah tekme v Ljudskem vrtu ne bodo igrali, so v novo sezono zakorakali s tekmo v Evropi. Četa Sergeja Jakirovića ni točno vedela, kje je, a niti v sanjah si ni mislila, da bi jim lahko spodletelo.

"Vedno smo pred Evropo igrali vsaj kakšno resno, pravo tekmo, da smo lahko pred evropskim testom še nekaj stvari popravili. Veste, kaj se je dogajalo okoli koronavirusa, za nas je bilo vse skupaj težko, vsekakor ni bilo idealno," še pove izkušeni kapetan, ki pa odločno zanika, da so tekmeca podcenjevali. "Daleč od tega, nikogar nismo podcenjevali, a kot ste videli, nismo bili pravi. To je razlog za izpad," doda.

Kdo je bil mladenič, ki se je veselil z Severnimi Irci? Že pred tekmo je bilo moč opaziti mlajšega fanta, ki se je ogreval s skupaj z igralci Coleraine, za žogo je tekal tudi ob polčasu, po zmagi v loteriji pa se je z igralci tudi veselil. "Gre za mojega sina, ki je nor na nogomet. Obožuje ta šport, menim, da bo tale zmaga v Ljudskem vrtu vse skupaj še poglobila. To je izkušnja, ki bo z njim ostala celotno življenje," je pojasnil trener Coleraine FC Oran Kearney. Trenerjev sin se je z igralci veselil napredovanje v drugi kvalifikacije evropske lige. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V nogometu je doživel že vse

Po boleči klofuti Mariborčane že čez dva dni čaka težek test v Domžalah, ki se bodo po porazu z Bravom želeli do prvih točk dokopati proti ranjenim vijolicam. Kako se zbrati po bolečem porazu? "V nogometu sem doživel že marsikaj. Od vzponov in padcev. Zame poraz ne predstavlja težave in že komaj čakam naslednjo tekmo, da popravim bled vtis, zabijem zadetek in pripeljem ekipo do zmage," je še dodal kapetan vijoličnih.

Mariborčane že v nedeljo čaka nov test. Ob 20.15 se bodo na štadionu ob Kamniški Bistrici udarili z neugodnimi Domžalami.

Preberite še: