Pri novi Olimpiji upajo, da so urok naposled pregnali iz Stožic

"V zadnjem času se je proti nam obrnilo prav vse, a so fantje z levjo borbo prišli do preobrata in zmage, ki nam pomeni ogromno," je po zmagi z 2:1 po podaljških v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa proti islandskemu Vikingurju, ki je vse do 89. minute v praznih Stožicah vodil z 1:0, povedal trener Olimpije Dino Skender.

Resda je kapetan Islandcev Sölvi Jonsson Olimpiji močno olajšal delo, ko si je že po petih minutah prislužil rdeč karton, a po drugi strani so bili Ljubljančani kaznovani ob praktično prvem in skoraj edinem strelu na njihov gol, ko je v 27. minuti za Vikingur zadel njegov najboljši strelec, Ottar Magnus Karlsson. Nekdanji mladinec slovitega Ajaxa iz Amsterdama je v Stožicah prišel še do 16. gola v tej sezoni. Da, Islandci so v polnem tekmovalnem ritmu, medtem ko za Olimpijo velja ravno obratno oziroma še slabše.

Ne samo, da je bila tekma z Islandci njena prva v tej sezoni. Za njenimi nogometaši so šele trije treningi. Zaradi 14-dnevne karantene po okužbi s koronavirusom v njihovih vrstah so namreč trenirati začeli šele v nedeljo. Tri dni pred prvo tekmo v tej sezoni. Za nameček takoj v Evropi, kjer ob izrednih razmerah ni niti enega samcatega popravnega izpita.

Islandci so do vodstva prišli z igralcem manj. Foto: Sportida Da bi bile stvari za trenerja Olimpije še slabše, je poskrbelo tudi pestro kadrovanje, ki je odneslo številne nosilce iz prejšnje sezone in prineslo nove okrepitve, ki se morajo na ekipo šele privaditi. V začetni enajsterici Olimpije se jih je znašlo več kot polovica, kar šest.

In ne, Islandci niso nobeni amaterji, kot jih je pred tekmo v Stožicah marsikdo podcenjevalno označil. Vprašajte Wayna Rooneyja, Harryja Kana, Raheema Sterlinga in preostale angleške zvezdnike, ki so jim Islandci v osmini finala evropskega prvenstva 2016 pripravili hladen tuš. Med njimi je bil takrat tudi Kari Arnasson, ki je bil v Stožicah na igrišču od prve do zadnje, 120. minute.

Izkušeni branilec, ki se od leta 2018 lahko pohvali tudi z nastopom na svetovnem prvenstvu, je bil med glavnimi ovirami nenehnih jalovih ljubljanskih napadov, ki so se ob koncu tekme ustavili pri 29 strelih (Islandci so jih zbrali 8). Na koncu sta dva končala tudi v nasprotnikovi mreži, kar je najpomembneje.

Trener Olimpije Dino Skender in mladi Radivoj Bosić, ki je odločil tekmo. Foto: Sportida

Dino Skender: Po tej tekmi sem velik optimist

"Ob vseh težavah, ki smo jih imeli oziroma jih imamo v zadnjem času, se je na koncu zgodilo tudi to, da smo iz prve priložnosti prejeli gol. Potem smo imeli spet hude težave, čeprav smo se zelo hitro znašli v številčni prednosti. Vikingur se je organizirano branil, medtem ko smo mi preskakovali igro in nismo bili na želeni ravni. Predvsem v prvem polčasu. Potem smo se dvignili in zaigrali veliko bolje. Našli sko komunikacijo. Pravzaprav smo tako malo časa skupaj, da smo se spoznavali šele med tekmo. Zelo težko je bilo, a ta zmaga je pokazala naš značaj. Po vseh težavah, ki smo jih imeli, sem se fantom v garderobi globoko priklonil. Ta zmaga je za nas zelo, zelo pomembna. Velik plus je tudi to, na kakšen način smo do nje prišli," je po tekmi vidno odleglo trenerju Olimpije Dinu Skenderju.

Foto: Grega Valančič/Sportida "Sploh ne bi govoril o tem, kaj je bilo dobro in kaj slabo. Rekel bi samo, da upam na konec nesreče, ki se ji v zadnjem času res ne moremo izogniti. Neverjetno je, da je vsaka naša napaka takoj kaznovana. Upam, da je zdaj tega uroka konec in bomo imeli več sreče. Ne morem reči, da karkoli v naši igri ni bilo dobrega. Izpostavil bi predvsem naš značaj," je še povedal Hrvat na klopi Olimpije, ki ga že ta konec tedna čaka nov zahteven izpit. Začetek prvenstvene sezone in gostovanje na Bonifiki, pri novincu v ligi Kopru.

"Zdaj se moramo dobro osvežiti in tudi tam pokazati to, kar smo danes. Značaj. Ne bo šlo toliko za fiziko kot za miselnost. Želim si gledati tako igro oziroma odnos, kot sem ga videl danes. Ekipo, ki jo bo krasila borbenost. Ne bo nam lahko, a sem optimist. Današnja zmaga nam je prinesla ogromno," je zaključil mladi 36-letni trener, ki je prišel do prve evropske zmage na svoji kratki trenerski poti. Z Osijekom je enkrat remiziral in enkrat izgubil.

Veselje Matica Finka, ki je tik pred koncem rednega dela tekme Olimpijo rešil pred izpadom. Foto: Sportida

Matic Fink: Vesel sem, da sem se vrnil na tak način

Da se je izšlo tako, je bil najbolj zaslužen najizkušenejši med številnimi novinci, ki so v zadnjih tednih prestopili prah Stožic. Matic Fink, ki se je v Olimpijo vrnil po štirih letih v tujini in takoj navdušil z golom in asistenco.

"Vesel sem, da sem se vrnil na tak način in upravičil zaupanje predsednika Milana Mandarića, ki me je poklical nazaj v klub. Vesel sem tudi zaradi fantov. Po 14 dneh karantene nam še zdaleč ni bilo lahko. Opravili smo tri treninge, v ekipi nas je veliko novincev, tako da je bilo veliko živčnosti, a nam je na koncu vseeno uspelo zmagati. Najbolj mi je žal, da te zmage nismo mogli proslaviti z navijači. Pomenijo nam veliko. Nič, danes je čas za slavje, potem pa že moramo usmeriti misli k naslednji tekmi," je povedal 30-letni bočni branilec, ki je med navijači Olimpije zelo priljubljen. Predvsem zaradi odnosa, ki ga kaže do klubskih barv.

"Fantom, ki so prišli na novo, sem že povedal, kam so prišli. Mislim, da so dojeli. To ste lahko videli tudi danes. Borili so se, ob tem pa pokazali tudi ogromen potencial. Čisto vsi so zadovoljili. Če bodo delali, je pred njimi še veliko dobrega," je pohvalil novince v ljubljanskih vrstah. "Do zadnjega smo verjeli, da nam bo uspelo. Malo smo bili živčni, kar je razumljivo, saj smo se zbrali na novo, igrali pa smo prvo tekmo, a mislim, da gredo stvari v pravo smer. V nedeljo moramo zmagati, potem pa bomo imeli v času reprezentančnega premora malo več časa, da se spoznamo, uigramo in postanemo še veliko boljši," je za konec še povedal nesporni junak pomembne zmage Olimpije.

Nogometaši Olimpije so se izkazali z borbenostjo in do zadnjega verjeli v uspeh. Foto: Sportida

Prenovljena ekipa Olimpije utegne biti še zanimiva

Najprej je v 89. minuti z atraktivnim golom izenačil rezultat na 1:1 in preprečil zgodnje slovo od Evrope, potem pa v prvem podaljšku še serviral žogo na noge za zmagoviti gol mladega, komaj 19-letnega krilnega napadalca Radivoja Bosića, ki je na trenutke pokazal izjemen potencial. Ta se zagotovo skriva tudi v nogah 22-letnega Mihaila Caimacova, dve leti mlajšega Jakova Blagaića in še nekaterih novih obrazov v zmajevem gnezdu.

Čeprav so navijači Olimpije ostali brez številnih ljubljencev, ki so jih navduševali v prejšnji sezoni (Stefan Savić, Luka Menalo …), utegne biti tudi zdajšnja ekipa precej zanimiva. Toda pred tem bo potrebno počakati nekaj tednov, morda tudi mesecev in šele potem bomo videli, kakšen je pravi ljubljanski nogometni obraz.