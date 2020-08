Brez testa v bojni jarek: Vprašanj je veliko #video

Po štirinajstih dneh karantene celotnega moštva zaradi okužb s koronavirusom nogometaši Olimpije znova trenirajo. Medtem ko Aluminij po petih dneh treninga po karanteni ni želel odigrati tekme Prve lige, pa bo ljubljanska ekipa igrala prvo tekmo po vsega štirih dneh, in to v kvalifikacijah za Ligo Evropa.

Tri okužbe so nogometaše Olimpije prikrajšale za 14 dni priprav na sezono. Zdaj so, da se to ne ponovi, previdnejši. "Formalno nismo več v karanteni, ampak se obnašamo, kot da smo. Ne uporabljamo slačilnic in ne dovolimo fizičnih stikov, da se ne bi spet zgodil pozitiven test," je pred torkovim treningom dejal trener zmajev Dino Skender.

V karanteni so nogometaši Olimpije trenirali prek spleta, a vprašanje je, koliko so dejansko pripravljeni. "N e moremo biti prepričani, a verjamemo, da je fizična pripravljenost taka kot pred karanteno. Nismo imeli nobene tekme, da bi bili prepričani, kako bo ekipa videti. Veliko vprašanj je, a sem optimističen in upam, da bomo v četrtek vsi pozitivno presenečeni, kako smo preživeli ta čas," pove hrvaški strokovnjak.

Dino Skender je kljub vsem težavam optimist. Foto: Vid Ponikvar

Časa za fizično pripravo zdaj ni več, saj v četrtek v Stožicah gostijo islandski Vikingur. "Upam, da se nam bo uspelo v kratkem času pripraviti predvsem psihološko in taktično. V treh, štirih treningih, ki jih imamo do tekme, se bomo maksimalno pripravili na to, kar nas čaka."

Iz Ljubljane je odšlo devet igralcev, pripeljali pa so osem okrepitev. Časa za uigravanje in spoznavanje nimajo. "Teh dveh tednov ne moremo nadoknaditi z vidika komunikacije in moštvenega duha. Poskušali jih bomo postaviti na najboljše položaje, kjer bi kot posamezniki lahko največ dali in s tem napraviti celoto, ekipo," je jasen.

Nejc Vidmar je poškodovan. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Zaradi kazni iz lanskih kvalifikacij v četrtek ne bo nastopil Endri Čekiči, po lažji poškodbi se vrača Ante Vukušić, v vratih pa bo manjkal Nejc Vidmar, ki že tri tedne ne trenira.

