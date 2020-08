Težave v vrstah prvakov, nad Norvežane brez kapetana?

V taboru Celja, ki je moral znova na testiranje in so znova vsi igralci negativni na novi koronavirus, se sicer ukvarjajo z nekaj zdravstvenimi težavami, med drugim je malce vprašljiv tudi kapetan Mitja Lotrič, ki pa še ni odpisan za sredin nastop proti norveškemu prvaku.

Kosić: Imeti bomo morali tudi nekaj sreče

"Molde je zelo dobra ekipa, je organizirana, disciplinirana in fizično močna," je pojasnil Kosić. Čeprav je tekmec verjetno za razred močnejši od Dundalka, pa si Celjani želijo napredovati. "A zato bomo morali biti popolni, imeti nekaj sreče in izkoristiti vse, kar se nam ponudi. Tukaj ne bo desetih priložnosti, temveč bo treba unovčiti eno ali dve," meni celjski strateg.

Dušan Kosić se zaveda, da je pred njim in ekipo težka naloga. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Molde je sicer štirikratni norveški prvak (2011, 2012, 2014, 2019) ter štirikratni pokalni (1994, 2005, 2013, 2014). Hkrati je eden od dveh norveških klubov, ki sta nastopala v ligi prvakov. V tej je sodeloval v sezoni 1999/2000.

Molde pred tednom dni ponižal Fince

Ta poudarja, da ima norveška ekipa, za katero je pred leti igral tudi slovenski reprezentant Matej Mavrič Rožič, dobre prehode, treba pa je biti zelo pazljiv tudi ob prekinitvah. "Dundalk je bil fizično močan, Molde pa je za nameček še tehnično zelo dober," pravi Kosić in dodaja, da imajo v napadu zelo dobre igralce in so zelo konkretni.

V prvem krogu je slovenski prvak v Ujpestu ugnal Dundalk. Foto: Vid Ponikvar

Molde je v 1. krogu izločil finski Kuopio s 5:0, pri čemer so bili strelci Eirik Hestad, Magnus Wolff Eikrem, Ohi Omoijuanfo, Marcus Holmgren Pedersen in Erling Knudtzon. Celjani pa so Dundalk izločili s 3:0, med strelce so se vpisali Luka Kerin, Dario Vizinger in Filip Dangubić. V tretjem krogu kvalifikacij bo igralo 16 klubov, če pa Celju v sredo ne uspe, pa bo v žrebu za tretji krog kvalifikacij evropske lige.

Sredina tekma bo pred praznimi tribunami, sodil pa jo bo Nizozemec Jochem Kamphuis.

