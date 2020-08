Uradno: Sergej Jakirović ni več trener Maribora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po presenetljivo hitrem izpadu NK Maribor iz evropskega tekmovanja proti predstavniku Severne Irske so Štajerci potrdili, da Sergej Jakirović ni več trener slovenskih podprvakov. Imena njegovega naslednika javnosti še niso razkrili, so pa zapisali, da bo moštvo na sobotnem treningu in nedeljski tekmi v Domžalah vodil Saša Gajser.

Poraz proti severnoirskemu Colerainu v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo in hiter zaključek evropskega tekmovanja sta pripeljala do spremembe na trenerskem položaju NK Maribor. Sergej Jakirović tako ni več trener slovenskih podprvakov. "Sprejeta je odločitev o sporazumni prekinitvi sodelovanja s hrvaškim trenerjem, ki je bil kot vodja našega strokovnega štaba ustoličen 23. aprila," so zapisali na uradni spletni strani štajerskega kluba.

Prvega cilja sezone niso uresničili

"Prvi cilj sezone, povezan z uspešnim nastopanjem v evropskem tekmovanju, ni bil uresničen. Naša evropska pot se je (pre)hitro zaključila, kar se bo zelo poznalo pri klubskem proračunu in ugledu. Tudi igralci nosijo svoj del odgovornosti pri tem rezultatu in tej odločitvi. Moja odgovornost je, da ukrepam v takšnih trenutkih. Nov trener bo znan v najkrajšem možnem času, moštvo pa bo na sobotnem treningu in nedeljski tekmi v Domžalah vodil Saša Gajser," je za klubsko spletno stran trenersko menjavo pojasnil športni direktor Oliver Bogatinov.

Bo Bogatinov v Ljudski vrt pripeljal Igorja Jovičevića, ki je nazadnje vodil zagrebški Dinamo? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kdo bo sedel na vroči stolček?

Pri športnem časniku Ekipa24 napovedujejo, da bi Jakirovića lahko nasledil Igor Jovičević, tudi sicer prva izbira Bogatinova.

Jovičević, nekdanji trener Celja, je v času prejšnje menjave v taboru vijoličnih sedel na vročo klop zagrebškega Dinama, a pri tem ni bil preveč uspešen in zdaj išče nove izzive.

Mariborčani bodo prvo tekmo sezone v domačem prvenstvu odigrali v nedeljo ob 20.15 v Domžalah.