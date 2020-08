Tekma zapravljenih priložnosti v Kidričevem #video

Nogometaši Aluminija in Celja so se v 2. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem razšli brez golov.

Celjani tudi po tretji tekmi nove sezone ostajajo brez zmage. Po porazih z Muro in Moldejem so državni prvak na gostovanju v Kidričevem sicer iztržili remi, s katerim so celo lahko zadovoljni, saj so bili spet povsem neprepoznavni. Domači, ki so odigrali prvo uradno tekmo v sezoni, so zapravili veliko priložnosti in bi si najbrž zaslužili poln izkupiček.

Gostitelji so pobudo na igrišču prepustili Celjanom, ki so tudi prvi izvedli nevarnejšo akcijo, v četrti minuti je nekdanji član Aluminija Matic Vrbanec s pomočjo enega od domačih igralcev končal s strelom mimo gola.

Domači so nekaj minut pozneje odgovorili s hitrim protinapadom, po katerem pa je bil Marcel Čermak pred vrati za malo prekratek, da bi žogo potisnil v mrežo. Že v naslednjem napadu bi lahko napad domačih bolje zaključil Tilen Pečnik, streljal je mimo gola.

V 24. minuti je Mihael Klepač ušel celjski obrambi, toda streljal mimo gola, za malo je po podaji Klepača v 35. minuti žogo zamudil Tilen Pečnik, David Bosilj v 41. minuti žogo poslal čez gol, tri minute pozneje je bil bližje veselju, z 18 metrov je zadel prečko.

Matjaž Rozman je nekajkrat rešil Celjane. Foto: Vid Ponikvar

Aluminij zapravil številne priložnosti

Aluminij je v prvem polčasu pokazal več, začetek drugega dela je napovedoval, da bo tako tudi v drugem. Že v prvem napadu bi lahko vratarja Matjaža Rozmana ogrozil Klepač, a se je namesto strela z glavo odločil za podajo, nekaj minut pozneje pa je iz ugodnega položaja zadel še zunanji del mreže.

V 60. minuti minuti so po dolgem času zagrozili tudi Celjani, ko je po kotu Josip Čalušić streljal čez gol, že dobro minuto pozneje pa se je še lepša priložnost ponudila Ninu Pungaršku, a je žogo poslal mimo vratnice vratarja Luke Janžekoviča.

V 64. minuti so se nekateri igralci Aluminija že veselili zadetka. Bosilj je po protinapadu z desne strani podal žogo do Tilna Pečnika, ta bi jo moral le potisniti v mrežo, a je ni dobro zadel in se je upravičeno držal za glavo. Isto je v 75. minuti storil Bosilj, ki je sam pritekel pred Rozmana, a ga ni premagal.

Mitja Lotrič bi lahko to kaznoval, toda v 79. minuti je streljal čez gol, tri minute pred iztekom rednega dela pa so imeli domači še eno veliko priložnost, Rozman je ubranil strel Filipa Kukuličića.

V sodniškem podaljšku bi gosti celo lahko prišli do treh točk, Janžeković je ob prvem udarcu v okvir vrat, ki ga je spretno sprožil Filip Dangubić, žogo odbil v vratnico.

Aluminij bo v naslednjem krogu gostoval v Sežani, Celjani bodo gostili Domžale.

Aluminij : Celje 0:0 Stadion v športnem parku, sodniki: Žnidaršič, Žunič, Švarc.



Strelci: /



Aluminij: Janžekovič, G. Pečnik, Azemović, Pantalon, Ploj, Horvat, Čermak (od 81. Marinšek), T. Pečnik (od 87. Matjašič), Grajfoner, Klepač, Bosilj (od 81. Kukiličić).



Celje: Rozman, Kadušić, Zaletel, Ćalušić, Marandici, Štravs (od 58. R. Štraus, od 81. Novak), Vrbanec, Božić, Lotrič, Kerin (od 58. Pungaršek), Vizinger (od 90. Dangubić).



Rumeni karton: Ploj; Štravs, Zaletel.

Rdeči karton: /

Potek tekme v živo: