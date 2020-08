Presenečenje na Bonifiki: Olimpija za uvod le do točke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Kopra in Olimpije so v 2. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Za obe ekipi sta bili to prvi točki v novi sezoni. Koprčani so v uvodnem nastopu po vrnitvi med slovenske elito prejšnji teden izgubili v Sežani, Ljubljančani pa tekme prvega kroga zaradi karantene še niso odigrali. Delitev točk je glede na videno na Bonifiki tudi najbolj pravičen razplet.

Razgibane uvodne minute tekme, ki je bila zaprta za javnost, so bolje izkoristili domačini. V 16. minuti so povedli z 1:0, potem ko je Dare Vršič podal visoko žogo v kazenski prostor, v gneči pred vrati Olimpije pa je najvišje skočil Žan Žužek in usnje podaljšal v mrežo.

V 26. minuti je sledilo izenačenje. Dražen Bagarić je v vratarjevem prostoru prišel do žoge, se spretno zagradil, pri poskusu strela na gol pa ga je oviral oziroma zrušil Denis Cerovec. Sodnik Slavko Vinčić je pokazal na belo točko, zanesljivi izvajalec pa je bil Endri Čekiči.

Žan Žužek je Koper popeljal v vodstvo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Iz prvega polčasa velja omeniti še strel Lovreta Čirjaka, ki ga je vratar Olimpije Žiga Frelih ukrotil, ter obrambo domačega čuvaja mreže Ivana Vargića tik pred odmorom ob poskusu Mirala Samardžića iz neposredne bližine.

V drugem polčasu ritem igre močno padel

V drugem polčasu je ritem igre močno padel; Olimpija je imela terensko pobudo, Koper pa se pri branjenju ni pretirano naprezal, saj gostje niso imeli pravih priložnosti za zadetek.

V novinarski beležnici sta pristala le dva zaznamka; oba na strani Olimpije. V 63. minuti je Matic Fink streljal mimo domačih vrat, v 82. minuti pa je domači branilec ravno toliko oviral Mihaila Caimacova, da je ta s približno desetih metrov streljal preko gola.

V tretjem krogu bo Koper gostoval pri Gorici, Olimpija pa se bo v Stožicah srečala z Muro.

Koper : Olimpija 1:1 (1:1) Stadion Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Klančnik, Friš.



Strelca: 1:0 Žužek (16.), 1:1 Čekiči (26., 11-m).



Koper: Vargić, Žužek, Cerovec, Mlakar, Mišić, Pejić, Dodlek, Vršič (od 60. Balta), Čirjak (od 60. Krajinović), Stevanović (od 68. Bešir), Mulahusejnović (od 79. Vekić).



Olimpija: Frelih, Ljaskov, Korun, Samardžić, Fink, Ostrc (od 84. Kadrić), Elšnik, Caimacov, Čekiči (od 62. Kapun), Bosić (od 72. Blagaić), Bagarić (od 72. Lupeta).



Rumeni kartoni: Cerovec, Čirjak; Caimacov, Bagarić, Kapun.

Rdeči kartoni: /.

Potek tekme v živo: