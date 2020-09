Rumena družina na krilih mladega junaka poglobila krizo Celja #video

Nogometaši Celja so v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili z Domžalami z 1:2 (0:2). Predstave prvakov še naprej niso na ravni lanske sezone. Po treh krogih namreč ostajajo brez zmage, z vsega eno osvojeno točko. Na Areni Z'dežele so namreč Domžalčani dosegli prvo zmago v sezoni.

Celje : Domžale 1:2 (0:2) Arena Z'dežele, gledalcev 500, sodniki: Skomina, Praprotnik, Habibović. Strelci: 0:1 Podlogar (24.), 0:2 Kolobarić (29.), 1:2 Zaletel (69.). Celje: Rozman, Kadušić, Zaletel, Ćalušić, Marandici, Štravs (od 65. Novak), Vrbanec, Kerin (od 87. Koritnik), Lotrič, Kuzmanović (od 65. Dangubić), Božić.

Domžale: Sorčan, Žinič, Vuklišević, Šoštarič Karić, Sikošek, Husmani, Podlogar (od 86. Mavretič), Pišek, Ibričić, Svetlin (od 75. Kim), Kolobarić (od 90. Mujan). Rumeni kartoni: Marandici, Čalušić, Kadušić, Novak; Sikošek, Podlogar, Sorčan.

Rdeči karton: Ćalušić (73.).

Celjani so v minuli sezoni dobili tri medsebojne spopade z Domžalčani, na svojem stadionu pa so se drevi od samega začetka mučili z varovanci Dejana Djuranovića.

Ti so bili v prvi polovici prvega polčasa večkrat nevarni po podajah v kazenski prostor, a je manjkala pika na i. Najbližje je bil Dario Kolobarić, ki pa mu je slabši strel z desetih metrov Matjaž Rozman v 23. minuti obranil.

Zadetek Daria Kolobarića za 2:0:

Dobro minuto kasneje pa so nato Domžalčani zasluženo povedli. Po podaji Senijada Ibričića s kota je najvišje skočil Damjan Vuklišević, pred vrati pa je nato Matej Podlogar z glavo preusmeril žogo za hrbet Rozmanu.

V 29. minuti se je mreža domačih znova zatresla. Mat v treh potezah je uspel Podlogarju, Janezu Pišku in Kolobariću, ki je zadel tretjič v sezoni po natančnem strelu mimo nemočnega Rozmana.

Domžalčani so v nadaljevanju prepustili narekovanje ritma domačim, sami pa so prežali na hitre protinapade. Čeprav so v prve četrt ure drugega dela Celjani napadali, so dvakrat okvir vrat zadeli Domžalčani.

Častni zadetek Zaletela, Celjani padli v krizo

K Dušan Kosić je s Celjem v tej sezoni izgubil vse tri domače tekme. Dve v prvenstvu in eno v Evropi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida olobarić je bil po hitrem prodoru malenkost nenatančen v 59. minuti, le nekaj trenutkov kasneje pa je okvir vrat s strelom od daleč stresel še Ibričić. Kolobarić je bil sedem minut kasneje še enkrat nenatančen z leve strani kazenskega prostora.

Kazen za neučinkovitost je prišla v 69. minuti, ko je po podaji s kota Mitje Lotriča zadel Žan Zaletel. To je bil sploh prvi zadetek Celjanov v tej sezoni.

Prvaki so v 73. minuti po drugem rumenem kartonu ostali brez Josipa Ćalušića, v zadnjih 20 minutah pa z igralcem manj niso našli poti do izenačujočega zadetka.

Še več, po strelih Do Hyun Kima in Ibrićića so bili bližje tretjemu zadetku gosti, ki pa so domov vseeno odnesli tri točke. Celjani pa so še na drugi domači tekmi vknjižili poraz.

Celje bo v 4. krogu prihodnjo soboto gostovalo v Mariboru, Domžale pa bodo dan pozneje gostile Tabor.

Dogajanje v Celju v živo: