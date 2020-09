Tabor jo je z igralcem manj zagodel Kidričanom #video

Nogometaši CB24 Tabora Sežane so v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Aluminij s 3:1 (1:0). Nogometaši CB24 Tabora Sežane so pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića, ki je nasledil Maura Camoranesija, zabeležili drugo zmago v sezoni. Čeprav so dobro uro igrali z igralcem manj, so Aluminiju zabili tri zadetke in zmagali s 3:1. Kidričani ostajajo pri eni točki v treh tekmah, so pa v Sežani dosegli prvi zadetek v sezoni.

CB24 Tabor Sežana : Aluminij 3:1 (1:0) Stadion Rajko Štolfa, gledalcev 400, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič. Strelci: 1:0 Babić (31.), 2:0 Djalo Balde (61.), 2:1 Kukuličić (77.), 3:1 Stare (88.). CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Nemanič, Zebić, Ristić, Denis, Krivičić (od 73. Sever), Babić (od 79. Rovas), Mihaljević, Stančič, Grobry, Djalo Balde (od 78. Stare).

Aluminij: Janžekovič, Ploj, Jakšić, Azemović, Pantalon, Horvat, Čermak, Klepač, Grajfoner (od 64. Kukuličić), Pečnik (od 70. Matjašič), Bosilj (od 70. Maletić). Rumeni kartoni: Ristić, Stančič; Pečnik, Azemović.

Rdeč karton: Stančič (29.).

Razgiban uvod je napovedal zanimivo in borbeno predstavo. Prvič se je mreža zatresla že v 4. minuti, vendar je sodnik Slavko Vinčić zadetek Tabora Sežane razveljavil zaradi prekrška. Nato so v naslednjih petih minutah sledile tri zrele priložnosti za goste; poskusa Tilna Pečnika in Davida Flakusa Bosilja je zaustavil vratar Jan Koprivec, strel z glavo Renata Pantalona pa je bil premalo natančen.

Prvi ključen trenutek tekme se je zgodil v 29. minuti, ko je moral Dino Stančič zapustiti igralno površino zaradi dveh rumenih kartonov, ki jih je dobil v razmaku dobrih petih minut. Kljub igralcu manj so domači v 34. minuti povedli z 1:0.

Prvi zadetek Tabora:

Napadalec Gvineje Bissau Aldair Adulai Djalo Balde se je v kazenskem prostoru dokopal do žoge, Nemanja Jakšič ga je spotaknil, sodnik Vinčić pa je pokazal na belo točko. Zanesljivi izvajalec najstrožje kazni je bil Mario Babić.

V drugem polčasu je bilo priložnosti manj, so pa gledalci na tribunah videli tri zadetka. Svojega prvega v Sežani je dosegel Djalo Balde v 61. minuti, na 2:1 je petnajst minut kasneje znižal Filip Kukuličić, za katerega je bil to tudi prvi zadetek v dresu Aluminija, odločitev o zmagovalcu pa je zapečatil Marcel Stare v 88. minuti iz hitrega protinapada.

V 4. krogu (20. 9.) bo Tabor Sežana gostovala v Domžalah, Aluminij pa bo gostil Olimpijo.

Konec dvoboja v Sežani. Tabor je, čeprav je od 29. minuti igral z igralcem manj, odpravil Kidričane s 3:1. Na lestvici se je prebil na četrto mesto. Prvoligaški spored se nadaljuje s primorskim derbijem v Novi Gorici, kjer gostuje Koper. Goooool! 3:1! 88. minuta. Tabor je zadel v polno še tretjič. Marsel Stare, ki je vstopil v igro v 78. minuti, je prisilil k predaji Luko Janžekovića. Taboru se nasmiha zelo pomembna zmaga, novemu trenerju Goranu Stankoviću pa super začetek na klopi češnjic. Zadetek Marsela Stareta: Gooooool! 2:1! 77. minuta. Kidričani so vendarle zadeli v polno in poskrbeli, da bo zaključek dvoboja na Krasu razburljiv. Zadetek, s katerim so znižali zaostanek na 1:2, je prispeval visoki črnogorski rezervist Filip Kukuličić. Za krstni nastop v Prvi ligi Telekom Slovenije je potreboval le 13 minut, saj je vstopil v igro v 64. minuti.To je bil prvi gol Aluminija v tej sezoni. Zadetek Filipa Kukuličića: Goooool! 2:0! 61. minuta! Portugalec Aldair Djalo se je po tem, ko je v prvem polčasu ''priskrbel'' strel z bele točke, katerega je v zadetek pretopil Mario Babić, na seznam strelcev uvrstil še sam. Najprej je prisilil Luko Janžekovića do obrambe, po kateri se je že ponovno odbila do reprezentanta Gvineje-Bissau, nato pa je pravcatim projektilom zabil žogo v mrežo gostov in podvojil prednost Tabora. Sežančani so tako z igralcem manj prišli kar do dveh zadetkov! Zadetek Aldaira Djala:



45. minuta: Aluminij si je v izdihljajih prvega dela prislužil še eno priložnost, a je Jan Koprivec atraktivno z desno roko žogo po strelu Mihaela Klepača, ki si je pred tem po uspešnem preigravanju priigral lep položaj za strel, preusmeril nad vrata. Konec prvega dela. Tabor si je priigral tesno prednost, a bo nadaljeval dvoboj z igralcem manj. Od 29. minute igra brez izključenega Dina Stančića. V razmerju strelov na gol je bil nevarnejši Aluminij (5:3), ki ne more biti zadovoljen z rezultatom. Goooool! 1:0! 33. minuta. Tabor je le nekaj minut po tem, ko je ostal z igralcem manj, prešel v vodstvo. Nemanja Jakšić je v kazenskem prostoru storil prekršek nad Aldairom Djalom. Sodnik Slavko Vinčić je takoj pokazal za belo točko, odgovornost za izvedbo kazenskega udarca pa je prevzel Mario Babić in zanesljivo premagal Dina Janžekovića. Tabor vodi z 1:0. Zadetek Maria Babića: 29. minuta: Tabor je zelo zgodaj, še pred koncem uvodne tretjine dvoboja, ostal brez napadalca Dina Stančića. Primorec je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno zapustiti igrišče. Sežančani so se znašli v težavah, saj bodo nadaljevali srečanje le z desetimi igralci. Lahko Aluminij izkoristi ponujeno? Rdeči karton Dina Stančića: 25. minuta: Mihael Klepač, eden izmed številnih Hrvatov v dresu Aluminija, je izvedel prosti strel. Žoga je švignila nad prečko, ostaja 0:0. 15. minuta: Tokrat je bilo nevarno v kazenskem prostoru gostov. Portugalec Aldair Djalo je skušal s strelom iz bližine premagati Luko Janžekovića, a je bil vratar Aluminija dovolj zbran, da je preprečil njegovo namero. Ostaja brez zadetkov. V naslednjem napadu se je priložnost za zadetek ponudila še Renatu Pantalonu, a je po strelu z glavo zgrešil cilj. Priložnost Aldaira Djala: 9. minuta: Aluminij je bolje vstopil v srečanje. Tokrat je gostiteljem zapretil mladi David Flakus Bosilj. Po podaji Marcela Čermaka je streljal z roba kazenskega prostora, njegov diagonalni strel pa je za las zgrešil cilj. Ostaja 0:0. Priložnost Davida Flakusa Bosilja: 7. minuta: prvo veliko priložnost na srečanju je zapravil Tilen Pečnik. Po protinapadu se je otresel sežanske obrambe in znašel sam pred vratarjem Janom Koprivcem. Skušal ga je premagati s strelom med nogama, a se je nekdanji reprezentančni vratar izkazal in ubranil strel. Po vodi je splavala lepa priložnost Kidričanov, ki v tej sezoni še čakajo na prvi zadetek. Priložnost Tilna Pečnika: Začetek dvoboja v Sežani. Glavni sodnik je Mariborčan Slavko Vinčić. Uvodni nedeljski dvoboj 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bo začel ob 16. uri, tribune stadiona v Sežani pa bodo odprte, tako da se bo lahko zbralo do 500 gledalcev. Karte je pred današnjo tekmo razkril tudi novopečeni trener Tabora Goran Stanković. V zadnji vrsti je ohranil postavitev s tremi branilci, s katero je na Krasu vztrajal njegov predhodnik Mauro Camoranesi. 11 | rdeče-črnih proti NK Aluminij.



11 | rdeče-črnih proti NK Aluminij.

Klop: Rener, Briški, Salkić, Sever, Vukelić, Rovas, Stare, Stanković.

Zaradi odhoda Maura Camoranesija, ki so ga v vrstah Tabora doživeli kot veliko priznanje in čast, saj ga je privabil slovenski velikan, so morali v Sežani pošteno zavihati rokave in izbrati novega stratega. Odločili so se za 40-letnega Ljubljančana Gorana Stankovića, ki je nazadnje bedel nad razvojem mladinske zasedbe Olimpije.



Ognjeni krst na Krasu ga čaka proti Aluminiju, ki se je po nedavni odločitvi disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) znašel v nenavadnem položaju, saj je njegovo število točk po kazenskem odvzemu dveh padlo pod ničlo. Kidričani imajo zdaj –1 točko, tako da so padli na zadnje mesto, z uspehom v Sežani pa bi lahko splavali iz morja negativnih številk.



Aluminij še čaka na prvi zadetek v tej sezoni. ''V Sežano odhajamo z veliko odgovornostjo in željo, da se v Kidričevo vrnemo s točkami,'' razmišlja eden od glavnih adutov v napadu Aluminija, Hrvat Mihael Klepač. Dvoboj na stadionu Rajko Štolfa se bo začel ob 16. uri, spremljalo pa ga bo lahko tudi določeno število gledalcev.