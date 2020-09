Pravljični debi Camoranesija, Maribor podivjal po evrogolu Matka #video

Nogometaši Maribora so v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Bravo s 4:1 (3:0). To je bila prva tekma, na kateri je na trenerskem položaju vijolic sedel Mauro Camoranesi. Bravo je po dveh zaporednih zmagah doživel prvi neuspeh v tej sezoni.

Maribor : Bravo 4:1 (3:0) Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Jug, Žunič, Vidali. Strelci: 1:0 Matko (34.), 2:0 Mešanović (37.), 3:0 Mitrović (40.), 3:1 Nukić (79.), 4:1 Mlakar (81.). Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Koblar, Klinar (od 75. Viler), Dervišević, Cretu, Požeg Vancaš, A. Matko (od 75. Kotnik), Tavares (od 67. Mlakar), Mešanović (od 86. Kramarič).

Bravo: Vekić, Trontelj, Brekalo, Drkušić, Kurtovič, Žinko (od 87. Maher), Agboyi (od 88. Kim), Ogrinec, Nukić, Kancilija (od 61. Kidrič), Šego (od 72. Žugelj). Rumeni kartoni: Cretu, Kotnik; Kurtović, Ogrinec.

Rdeči karton: /.

Italijanski strokovnjak Mauro Camoranesi je na mariborski klopi debitiral z zmago. Čeprav je opravil nekaj sprememb v primerjavi s predhodniki, v napadu sta, denimo, začela Marcos Tavares in Jasmin Mešanović, zunaj kadra pa so med drugimi ostali Luka Zahović, Blaž Vrhovec, Kenan Pirić in Felipe Santos, so njegovi varovanci že v prvem polčasu odločili tekmo z neugodnim Bravom.

Zaradi poškodbe ni bilo sicer niti Gregorja Bajdeta, zaradi bolezni pa Jana Repasa, a tudi to ni preprečilo vijoličnim skoka na vrh lestvice.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

V prve pol ure so bili v Ljudskem vrtu celo konkretnejši Ljubljančani, najnevarnejši poskus pa so gosti sprožili v 16. minuti, ko je Ažbe Jug dobro posredoval po strelu Mihe Kancilije.

Potem pa so sledile minute Maribora, ki je v šestih minutah dosegel tri zadetke. Prvega je v 34. minuti dosegel Aljoša Matko, ki je v prejšnji sezoni tresel mreže še v dresu Brava, ko je s približno 20 metrov malce z desne strani močno sprožil in zadel z diagonalnim strelom.

Evrogol Aljoše Matka za 1:0:

Tri minute pozneje se je med strelce vpisal Jasmin Mešanović. Po kotu so gosti slabo izbijali, tako da se je žoga znašla pri Mešanoviću, ki je nato zadel iz obrata s približno desetih metrov. V 40. minuti pa je po kotu z glavo zadel še Nemanja Mitrović. Sodniki so sprva dosodili prepovedan položaj Rudija Požega Vancaša, a pozneje odločili, da ni vplival na igro, in priznali zadetek mariborskega branilca.

Bravo znižal, Maribor hitro odgovoril

V drugem polčasu Ljubljančanom precej časa ni uspelo resneje ogroziti mariborskega vratarja, so pa med 60. in 70. minuto prišli nekajkrat do obetavnega položaja, a ostali brez pravega zaključka. Prav v 70. minuti je Rok Kidrič poskusil z glavo, toda Jug je bil zbran in ukrotil žogo. Bravo je še naprej neuspešno poskušal zmanjšati zaostanek, v 79. minuti pa je Mustafa Nukič malce z leve iz bližine le premagal Juga za 1:3.

Končni rezultat je postavil povratnik Jan Mlakar:

Minuto zatem je Andrej Kotnik na drugi strani žogo že dvignil čez Igorja Vekića, a je Almin Kurtović tik pred golovo črto žogo izbil. Že v 81. minuti pa je Maribor spet zadel, po podaji Mitje Vilerja z leve strani je z glavo zadel Jan Mlakar in postavil končni izid.

Maribor bo v 4. krogu prihodnjo soboto gostil Celje, Bravo pa Koper.

Dogajanje v Mariboru v živo:

Konec srečanja v Mariboru. Vijolice so osrečile navijače z visoko zmago pod taktirko Maura Camoranesija, ki je tako na vročem stolčku NK Maribor debitiral z zmago in (začasno) popeljal Mariborčane na vrh razpredelnice! Čeprav je bil Bravo večino tekme nevarnejši in je večkrat streljal na gol (14:7, do tega 5:4 v okvir vrat), so se treh točk razveselili Mariborčani. O tem, kako je bil Bravo boljši, Maribor pa bo moral določene stvari početi bolje, je po dvoboju spregovoril novi trener vijolic, strateg Brava Dejan Grabić pa je bil kljub visokem porazu zelo zadovoljen s predstavo varovancev, ki so namučili favorita. Goooool! 81. minuta! 4:1! Prekrasna akcija Maribora v režiji Rudija Požega Vancaša, podajalca Mitje Vilerja in strelca Jana Mlakarja, ki se je tako prvič po vrnitvi z Otoka vpisal med strelce. Mariborčani so pred visoko zmago, Mauro Camoranesi bo imel po tekmi številne razloge za zadovoljstvo. Zadetek Jana Mlakarja: Gooool! 79. minuta! 3:1! Premoč gostov iz Ljubljane je z zadetkom kronal Mustafa Nukić. Podal mu je Sandi Ogrinec, izkušeni napadalec pa je z mojstrskim udarcem premagal Ažbeta Juga. Ni manjkalo veliko, pa bi vijolice že v prvem nasprotnem napadu povišale prednost. Andrej Kotnik je že premagal vratarja in poslal žogo proti vratom, a jo je obramba Brava še pravočasno izbila in s tem preprečila zadetek Primorca. Ostaja 3:1. Zadetek Mustafe Nukića: 66. minuta: Bravo želi zatresti mrežo in znižati zaostanek Maribora. Po podaji Mustafe Nukića se je v dobrem položaju za zadetek znašel Michele Šego, a poslal žogo visoko nad prečko. Po vodi je splavala priložnost za prvi gol Brava. Začetek drugega polčasa. Trenerja nadaljujeta srečanje z začetnima enajstericama. Kakšni so bili prvi komentarji po prvem delu? Strelec prvega zadetka za NK Maribor Aljoša Matko je za Planet TV povedal: "Potrebovali smo nekaj časa, da smo prišli v tekmo. 30 minut smo zdržali brez gola, nato pa udarili z vso silo," je dejal mladi napadalec, ki je krstni zadetek v 1. SNL za Maribor dočakal proti nekdanjim soigralcem. Kaj pa je po uvodnem polčasu povedal izkušeni član Brava Luka Žinko: "Prvih 30 minut smo bili za odtenek boljši, po prvem prejetem golu pa razpadli. Bili smo simpatični, a izgubljamo z 0:3. Ni pa še nič izgubljenega, možnosti so še," ostaja optimist nekdanji reprezentant. Najboljši polčas sezone, na odmor s 3:0!



Strelci na premieri Maura Camoranesija Aljoša Matko, Jasmin Mešanović in Nemanja Mitrović.#MiSkupajEnoSmo #GremoMaribor #PLTS #MBBRA pic.twitter.com/LbA4SwTzsB — NK Maribor (@nkmaribor) September 12, 2020 Konec prvega polčasa. Maribor si je priigral visoko prednost, čeprav je bil Bravo prvih 30 minut boljši tekmec. Razmerje v strelih na gol je izenačeno (4:4 - 3:2 v okvir vrat). Posest žoge je bila v tesno prid gostiteljev (53 proti 47 odstotkov). Gooooool! 3:0! 41. minuta. Neverjetno! Maribor je zgolj v osmih minutah povedel za tri zadetke. Tokrat se je med strelce vpisal branilec Nemanja Mitrović. Sprva je dišalo do nedovoljenem položaju Rudija Požega Vancaša, ki pa se ni dotaknil žoge, tako da je glavni sodnik Matej Jug le priznal zadetek Ljubljančana in poskrbel za veliko slavje v vrstah gostiteljev. Podajo je prispeval Amir Dervišević. Vijolice so si priigrale veliko prednost, bliža se konec prvega polčasa. Zadetek Nemanje Mitrovića: Goooool! 2:0! 36. minuta. Maribor je podvojil prednost. Med strelce se je vpisal Jasmin Mešanović, ki je z močnim strelom, spretno iz obrata, poslal žogo pod prečko ljubljanskih vrat. Igor Vekić je bil znova brez možnosti, Maribor si je v nekaj minutah priigral dragoceno prednost. Zadetek Jasmina Mešanovića: Gooool! 1:0! 33. minuta. Kakšen zadetek! Maribor je zatresel mrežo gostov iz Ljubljane iz prve priložnosti, prvega strela v okvir vrat. Kapetan Marcos Tavares je podal do Aljoše Matka, Belokranjec, ki je v prejšnji sezoni nabiral izkušnje kot posojen napadalec Maribora pri Bravu in se izkazal s številnimi zadetki, pa je s fantastičnim strelom popeljal gostitelje v vodstvo. To je bil prekrasen strel z razdalje, pri katerem je bil vratar Igor Vekić brez možnosti. Maribor vodi z 1:0, Matko pa je iz spoštovanja do nekdanjih soigralcev proslavil zadetek brez pretiranih gest. Evrogol Aljoše Matka: 30. minuta: Bravo je znova zapretil. Tokrat je Sandi Ogrinec, nekdanji nogometaš Maribora, lepo zaposlil Mustafo Nukića. Ta je ušel mariborski obrambi in skušal z neposredne bližine, z leve strani, premagati Ažbeta Juga. Vratar Maribora se je izkazal, v Ljudskem vrtu ostaja začetnih 0:0. Priložnost Mustafe Nukića: 26. minuta: ljubljanski Bravo je nevarnejši tekmec. Kapetan Ovbokha Agboyi je prodrl po desni strani in poslal predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer pa je bil najbolj priseben Martin Milec in preprečil najhujše. Maribor še ni resneje ogrozil vrat mladega ljubljanskega kluba, ki je v tej sezoni v prvi ligi osvojil stoodstotno število možnih točk. 16. minuta: prva priložnost na dvoboju. Sandi Ogrinec je popeljal Bravo v protinapad in zaposlil Miho Kancilijo, ki je z močnim strelom z desne strani z roba kazenskega prostora ogrel dlani vratarja Maribora. Ažbe Jug je ukrotil strel in preprečil vodstvo gostov. Ostaja 0:0. Priložnost Mihe Kancilije: Začetek dvoboja v praznem Ljudskem vrtu, glavni sodnik je Matej Jug. Pri vijolicah, ki so pod vodstvom novega trenerja opravili šest treningov, manjka kar nekaj prvokategornikov. Izven kadra so ostali tudi Luka Zahović, Blaž Vrhovec, Kenan Pirić, Felipše Santos, Špiro Peričić, Rene Mihelič in Žan Kolmanič. Gregor Bajde je poškodovan, Jan Repas bo debi v Ljudskem vrtu izpustil zaradi bolezni. Novi trener Maribor Mauro Camoranesi je razkril udarno enajsterico. Ni se odločil za obrambno postavitev s tremi branilci, na katero je navadil ljubitelje nogometa v Sežani. V napadu bosta združila moči kapetan Marcos Tavares in Jasmin Mešanović. Vijol’čnih 11 ob prvem izboru Maura Camoranesija:



Klop: Handanović, Martinović, Uskoković, Viler, Pihler, Kotnik, Kramarič, Kronaveter, Mlakar.@nkmaribor - @NKBravo



Ljudski vrt, 18:00#MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/pFDWFO8xCJ — NK Maribor (@nkmaribor) September 12, 2020