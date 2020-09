Koper po rdečem kartonu ponižal Gorico #video

Tekma se je razživela po slabe pol ure igre oziroma z izključitvijo Lovra Čirjaka. Sodnik Nejc Kajtazović mu je v 29. minuti zaradi dveh rumenih kartonov pokazal pot v slačilnico.

Goričani so nato pogumneje krenili v napad in iz prve prave priložnosti na tekmi povedli 1:0. Nigerijec Kehinde Mathias Oyewusi je lepo sprejel podajo Luke Volariča, se spretno otresel koprske obrambe in z natančnim strelom premagal vratarja Ivana Vargića.

A veselje domačih gledalcev ni trajalo dolgo. Po kotu Dareta Vršiča je Timotej Dodlek najprej zadel vratnico, odbito žogo pa je s pomočjo Žana Žužka spravil v mrežo. Slednji se je žoge ravno toliko dotaknil, da je spremenil smer in se vpisal med strelce. Ob koncu prvega polčasa bi se lahko na semafor vpisal tudi Nardin Mulahusejnović, vendar je njegov strel za las zgrešil cilj.

Koprčani so z igralcem manj dosegli kar štiri zadetke:

Številčno oslabljeni Koper je vprašanje zmagovalca rešil v prvih dvajsetih minutah nadaljevanja. Kapetan Dare Vršič je iz kota natančno podal Žanu Žužku, ki je ob slabem posredovanju Diega Bardanca Floreza z glavo premagal domačega čuvaja mreže Uroša Lokarja.

Pri tretjem zadetku je goriška obramba storila še večjo napako. Tine Kavčič je Nardina Mulahusejnoviča pustil, da je brez težav prišel do žoge in sam stekel pred vratarja, ki je bil ob njegoemv strelu brez moči.

Podobno neodločna je bila domača obramba tudi pri četrtem zadetku Kopra; tokrat je slabo posredoval Goran Cvijanović, podajo Vršiča iz kota pa je izkoristil Stefan Stevanović.

Končni izid tekme je postavil Žan Žužek z avtogolom v 86. minuti. To je bil že njegov peti zadetek v treh tekmah, a sta bila dva avtogola.

V naslednjem krogu bo Gorica gostovala v Murski Soboti (20. 9.), Koper pa pri Bravu v Ljubljani (19. 9.).

Konec dvoboja v Novi Gorici. Derbi primorskih povratnikov je s 4:2 dobil Koper in se razveselil prve zmage po vrnitvi med najboljše.

Gooool! 2:4! 86. minuta. Novogoričani so malce omilili boleč domači poraz. Lastno mrežo je zatresel Žan Žužek, ki je tako v tej sezoni dosegel že kar pet zadetkov, a od tega na smolo njegovega kluba kar dva avtogola.

Avtogol Žana Žužka:

Gooooool! 1:4! 65. minuta. Neverjetno, a Koprčani so z igralcem manj dosegli še četrti zaporedni zadetek in vodstvo povišali na 4:1. Po kotu, ki ga je izvedel Dare Vršič, je proti vratom Gorice sprožil strel Stefan Stevanović, nato pa je žogo v lastno mrežo preusmeril Luka Volarič. Vrtnice so imele v žepu vodstvo in igralca več, nato pa doživele pravcato katastrofo. Zdaj se spogledujejo z bolečim porazom. Z rezultatom 1:4 so ostali kratkih rok tudi na zadnji tekmi v 1. SNL pri Bravu.

Zadetek Stefana Stevanovića:

Goooool! 1:3! 60. minuta. Nov zadetek v novogoriški mreži. Po veliki napaki domače obrambe je v polno zadel Nardin Mulahusejnović. Nekdanji napadalec Maribora je tako vpisal krstni zadetek v prvenstvu za Koper. Pred tem je bil uspešen že na pokalnem srečanju v Bohinju. V prejšnji sezoni, ko je v prvenstvu za vijolice zbral pet nastopov, je dosegel en zadetek. Podajo za tretji gol Kopra je prispeval Stefan Stevanović.

Zadetek Nardina Mulahusejnovića:

Gooool! 1:2! 51. minuta. Koprčani so dosegli še drugi zadetek in spravili gostitelje v kočljiv položaj. Dare Vršič je mojstrsko izvedel kot in lepo zaposlil Žana Žužka, ki je z natančnim strelom z glavo premagal nemočnega Uroša Likarja. Kanarčki, čeprav igrajo z igralcem manj, so na pragu sladke zmage v Novi Gorici. Žužek je dosegel v tej sezoni že tri zadetke in je v tem trenutku na prvem mestu najboljših strelcev! Gorica je že v naslednjem napadu izenačila, a je trajalo veselje le nekaj sekund, saj je sodnik upravičeno razveljavil zadetek Kehindeja Mathiasa Oyewusija zaradi nedovoljenega položaja.

Drugi zadetek Žana Žužka:

Konec prvega dela. Primorska tekmeca sta se razšla brez zmagovalca.

45. minuta: velika priložnost za goste. Nardin Mulahusejnović bi v izdihljajih dvominutnega sodnikovega podaljška po izvrstni podaji Dareta Vršiča skoraj poskrbel za popoln preobrat Kopra, a je za malo zgrešil cilj. Ostaja 1:1.

Gooool! 1:1! 41. minuta. Vodstvo vrtnic je trajalo le pet minut. Koprčani so izenačili po zadetku Žana Žužka, ki se je kot zadnji dotaknil žoge po strelu Timoteja Dodleka. To je bila nevarna koprska akcija, v kateri je Dare Vršič izvajal kot, v nadaljevanju pa je Žužek z glavo zatresel vratnico Gorice. Koprčani so tako vrnili udarec gostiteljem, čeprav imajo igralca manj. Bi se lahko ponovila današnja zgodba iz Sežane, ko je moštvo z igralcem manj prišlo do zmage?

Zadetek Žana Žužka:

Gooool! 1:0! 36. minuta. Gorica je hitro izkoristila prednost igralca več. Po podaji Luke Volariča se je mladi Nigerijec Kehinde Mathias Oyewusi mojstrsko otresel koprske obrambe in z močnim strelom prisilil vratarja Ivana Vargića k predaji. Novogoričani so povedli, 21-letni Afričan pa se je razveselil strelskega prvenca v 1. SNL.

Zadetek Kehindeja Mathiasa Oyewusija:

29. minuta: izključitev v vrstah Kopra! Zanimivo, 29. minuta je postregla z izključitvijo že na prejšnji tekmi v Sežani (in nato prinesla "srečo" Taboru), tudi tokrat pa je glavni sodnik iz žepa izvlekel rdeči karton tik pred koncem prve tretjine tekme. Sodnik Nejc Kajtazović je izključil napadalca Kopra Lovreja Čirjaka, ki je prejel dva rumena kartona in pustil na cedilu soigralce. Gostje so se znašli v težavah. Že minuti pozneje bi lahko Novogoričani povedli, a je Luka Volarič z desne strani meril premalo natančno, da bi se spremenil rezultat.

Izključitev Lovreja Čirjaka:

20. minuta: v uvodnih 20 minutah srečanja spremljamo "otipavanje" tekmecev. Gledalci, Gorica je deležna glasne podpore navijačev, še niso dočakali strelov v okvir vrat. Pri gostiteljih je dvakrat s strelom z razdalje poizkušal Goran Cvijanović, a ni bil preveč natančen, tako da je vratar Kopra Ivan Vargić ostal brez dela.

Začetek dvoboja v Novi Gorici. Glavni sodnik je Nejc Kajtazović.

Primorski derbiji med Gorico in Koprom so bili vedno zanimivi. V prejšnji sezoni sta se kluba srečevala v drugi ligi, tokrat se bosta ponovno, tako kot v večini primerov, potegovala za točke v prvi. Vrtnice želijo popraviti vtis po bledi predstavi v Ljubljani, kjer so izgubile proti Bravu z 1:4. Trener Borivoje Lučić ostaja optimist in dodaja, da morajo njegovi izbranci, med katerimi ne manjka mladih igralcev, ujeti ritem. Spomladi jim je primanjkovalo resnih tekem, s podobno težavo so se srečevali Koprčani, ki jih vodi klubska legenda Gorice Miran Srebrnič. Kanarčke, ki so v sezono vstopili z drzno željo, da bi se potegovali vsaj za evropsko vozovnico, je v boljšo voljo spravila desetica na pokalnem srečanju, ko so se znesli nad četrtoligašem iz Bohinja in mu zabili kar deset zadetkov.

Trener Kopra Miran Srebrnič gostuje pri klubu, s katerim je dosegal številne uspehe. Foto: Bojan Puhek

''Derbi je vendarle derbi. Na obeh straneh bo zagotovo prisotna velika želja po zmagi, saj tudi Koper, tako kot mi, prvenstva ni odprl po željah in pričakovanjih,'' pred velikim spopadom razmišlja branilec Gorice Matija Kavčič. Novogoričanom je samozavest okrepila predstava na prijateljski tekmi v Italiji, kjer so namučili Verono (3:4), k zahodnim sosedom pa so se med reprezentančnim premorom podali tudi Koprčani in premagali tretjeligaško ekipo Triestina.

Ob 18. uri se bo začel primorski derbi v Novi Gorici. Vrtnice bodo začele dvoboj v postavi:

Koper bo v mestu vrtnic začel dvoboj z začetno enajsterico: