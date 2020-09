Derbi v Ljubljani ponudil marsikaj, le zadetkov ne #video

Nogometaši Olimpije in Mure so se v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0. Potem ko so bili na prvih štirih tekmah 3. kroga doseženi v povprečju več kot štirje zadetki, se je zadnje srečanje tega kroga končalo z 0:0. Olimpija je vpisala drugi remi v dveh tekmah, Mura pa tudi na četrti zaporedni tekmi ni dobila gola.

Olimpija : Mura 0:0 Stadion Stožice, gledalcev 250, sodniki: Ponis, Brezar, Kordež. Olimpija: Frelih, Samardžić, Ivanović (od 68. Blagaić), Ljaskov, Ostrc, Bosić (od 59. Kurež), Fink, Korun, Elšnik, Bagarić (od 59. Kapun), Caimacov (od 88. Kadrić).

Mura: Obradovič, Kous, Gorenc, Šturm, Karničnik, Kozar, Kouter, Maruško (od 46. Bobičanec), Horvat, Filipović, Žižek (od 94. Cipot). Rumeni kartoni: Bagarić, Ivanović, Fink, Korun; Horvat, Bobičanec, Šturm, Gorenc.

Rdeč karton: /.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

Za obe ekipi je bila to generalka pred četrtkovima evropskima preizkušnjama; Olimpija se bo doma pomerila z Zrinjskim iz Mostarja, Muro pa v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Fazaneriji čaka danski Aarhus.

Prvi razburljiv trenutek v Stožicah se je zgodil v sedmi minuti. Milimetri pri nedovoljenem položaju Andrije Filipovića so Muro ločili od zadetka.

Razveljavljen zadetek Mure:

Na prvo priložnost so morali domači navijači na tribunah čakati do 20. minute. Ob slabem posredovanju obrambe Mure in vratarja Matka Obradovića se je v dobrem položaju znašel Radivoj Bosić ki pa ni prišel do strela oziroma zaključka.

Do konca prvega dela sta imeli obe ekipi še nekaj polpriložnosti. V 40. minuti je Andrija Filipović meril malce previsoko, tik pred iztekom časa pa je Đorđe Ivanović poskusil s strelom z roba kazenskega prostora, a je vratar Mure ukrotil njegov poskus.

Mura zapravljala lepše priložnosti

Drugi polčas se je začel z dvema streloma na vsaki strani - Enrik Ostrc je streljal preveč po sredini, podobno kot Žiga Kous v naslednjem napadu.

Eno najlepših priložnosti na tekmi oziroma kar dve v nekaj sekundah je imel Kevin Žižek v 56. minuti. Njegov prvi poskus, ki se mu ni najbolje posrečil, je domači vratar Žiga Frelih ubranil, pri drugem pa je žoga zletela mimo vrat Olimpije.

Dve priložnosti Kevina Žižka:

Do konca tekme je imela Mura še dve zreli priložnosti. V 71. minuti je bil Kevin Žižek preveč sebičen, dve minuti pozneje po hudi napaki domačega čuvaja mreže pa je Luka Bobičanec streljal preko vrat.

V naslednjem krogu 20. septembra bo Olimpija gostovala v Kidričevem, Mura pa bo gostila Gorico.

