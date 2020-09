19-letni up veliki junak nove zmage Domžal

Če je bil v prejšnjih tekmah vroče domžalsko napadalno blago Dario Kolobarić, ga je danes nasledil Tamar Svetlin, ki je k zmagi prispeval dva zadetka. Domžalčani so prišli do druge zmage in se priključili vrhu lestvice, za točko so prehiteli današnje tekmece.

Domžalčani so tekmo začeli brez kar nekaj nogometašev, zaradi poškodb ni bilo Slobodana Vuka, Žige Repasa, Marca Da Silve, Arnela Jakupovića in Tilna Klemenčiča, zaradi drugih razlogov pa Svena Šoštariča Kariča in Marka Martinovića. Pri gostih je manjkal kaznovani Dino Stančič.

Slednji so bili v prvem polčasu večinoma nenevarni, izjema je bila 27. minuta, ko so tudi dosegli zadetek. Aldair Djalo je podal za hrbet domače obrambe do Christosa Rovasa, ki je na koncu ugnal Grego Sorčana za 1:0.

Domači so poskušali nekaj več, predvsem Matej Podlogar, ki je poskusil trikrat, a nikoli ni resno ogrozil Jana Koprivca, tako kot tudi ne Janez Pišek s strelom od daleč.

Zato pa so sežanskega čuvaja mreže ugnali v 29. minuti, ko sta kombinirala Gregor Sikošek in Senijad Ibričić, slednji pa je nato iz bližine zadel po podaji z leve strani. Tamar Svetlin pa je nase opozoril s strelom v 44. minuti, ko je z leve žogo poslal malo mimo bližnje vratnice.

V uvodu drugega polčasa so Domžalčani pritiskali proti vratom gostov, pobudo pa unovčili v 58. minuti, ko je Pišek v loku podal žogo za hrbet sežanske obrambe v kazenski prostor do Svetlina, ki je nato učinkovito končal akcijo.

Damjan Vuklišević je neuspešno poskusil v 63. minuti, v 72. minuti pa je znova udaril Svetlin. Najprej je prišel pred vratarja Koprivca, ki mu je strel obranil, žoga pa je spet pobral levo od gola, od koder jo je iz ostrega kota poslal v mrežo mimo Koprivca, ki ni pokril prve vratnice. Koprivec je nato moral posredoval še v 86. minuti po poskusu Zenija Husmanija.

Domžale bodo v 5. krogu v nedeljo gostovale pri Olimpiji, Tabor pa bo dan prej gostil Maribor.

Športni park, omejeno število gledalcev, sodniki: Skomina, Mežnar, Černe.



Strelci: 0:1 Rovas (27.), 1:1 Ibričić (29.), 2:1 Svetlin (58.), 3:1 Svetlin (72.).



Domžale: Sorčan, Sikošek, Makovec, Vuklišević, Žinič, Husmani, Svetlin (od 81. Mujan), Pišek (od 90. Kim), Ibričić, Kolobarić (od 73. Sikimić), Podlogar (od 73. Kait).

CB 24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Zebić, Krivičić (od 90. Vukelić), Doukoure Grobry (od 61. Briški), Mihaljević, Salkić, Aldair Djalo (od 90. Stanković), Babić (od 81. Sever), Rovas (od 61. Ndzengue).



Rumeni kartoni: Makovec; Doukoure Grobry, Krivičić.

KONEC TEKME! Domžale so prišle do druge prvenstvene zmage v sezoni, do treh točk pa so prišle povsem zasluženo.

VIDEO: drugi gol Tamarja Svetlina:





GOOOL! Očitno je tekma odločena, jasno pa je tudi, kdo je njen velik junak. V 72. minuti je komaj 19-letni Tamar Svetlin, ki je prišel do žoge v kazenskem prostoru Tabora in streljal, a je vratar gostov Jan Koprivec njegov strel najprej obranil. Mladi up Domžal je potem prišel do žoge in z drugim strelom presenetil izkušenega primorskega vratarja. Zadel je namreč iz zelo neugodne pozicije, po strelu tik bo črti, ki označuje kot.



VIDEO: gol Tamarja Svetlina:





58. minuta: preobrat Domžalčanov, ki so v 58. minuti prišli do vodstva po lepi akciji 22-letnega Janeza Piška in 19-letnega Tamarja Svetlina, ki je po asistenci prišel še do zadetka.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Domžalah se je začel drugi del igre zanimivega prvenstvenega obračuna.



POLČAS! Ekipi na odmor odhajata rezultatsko poravnani. Kako bo v drugem polčasu? Izvedeli bomo čez 15 minut.



43. minuta: po lepem preigravanju na levi strani je do strela z roba kazenskega prostora prišel podajalec pri izenačujočem golu Domžal Tamar Svetlin in za las zgrešil okvir sežanskih vrat.



VIDEO: gol Senijada Ibričića:





GOOOL! Le dobro minuto je zdržalo vodstvo Tabora. Že na začetku 29. minute je po lepi akciji Tamarja Svetlina in Senijada Ibričića ta zadel in s svojim prvim prvenstvenim golom sezone poskrbel za izenačenje.



VIDEO: gol Christosa Rovasa:





GOOOL! Sežanci so prišli do vodstva v 27. minuti. Po lepi globinski žogi je pred gol vratarja Domžal prišel grški novinec v vrstah Tabora Christos Rovas in s prvencem v slovenski prvoligaški druščini goste popeljal v vodstvo.



16. minuta: spet so bili nevarni Domžalčani, spet je imel prste vmes njihov kapetan Senijad Ibričić. Po njegovem predložku s prostega strela z desne strani je bil pred vrati le za las prekratek Dario Kolobarić, ki je tako zamudil priložnost za novo potrditev odlične strelske forme.



10. minuta: priložnost Domžal. Z leve strani je predložek poslal Senijad Ibričić, na desni vratnici je do strela z glavo prišel Matej Podlogar, a Jan Koprivec v vratih Tabora ni imel težav.



Začetek dvoboja v Domžalah! Ob 16. uri se je začela uvodna nedeljska tekma 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Če bi Tabor premagal rumene, bi se povzpel na vodilni položaj, kar bi bil zgodovinski uspeh črno-rdečih češnjic!

Trener Domžal Dejan Djuranović zaradi poškodb ne more računati na Slobodana Vuka, Žige Repasa, Marca Da Silve, Arnela Jakupovića in Tilna Klemenčiča. Odsotna sta tudi Sven Šoštarič Karič in Marko Martinović.

Začetno enajsterico je izbral tudi trener gostov Goran Stanković:

Nedeljski spored 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bo začel v Domžalah. Dvakratni prvaki, ki jih je zadnja zmaga v knežjem mestu (2:1) spravila v dobro voljo, na lestvici pa dvignila na šesto mesto, imajo priložnost, da prehitijo Sežančane. Rumena družina je samozavest utrdila še s pokalno zmago nad Ilirijo, ko je v sredo v Ljubljani zmagala kar s 6:0. Znova je bil uspešen 20-letni Dario Kolobarić, mladi napadalec, ki mu gre v tej sezoni odlično od nog. V polno je zadel na vseh treh prvoligaških tekmah, dvakrat pa je zatresel mrežo še v pokalu.

Pri gostih bo manjkal kaznovani Dino Stančić, a so češnjice pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića, ki ga čaka prvo gostovanje s Taborom, v prvi ligi že dokazale, da zmorejo premagovati tekmece na zelenici tudi z igralcem manj. Na zadnji tekmi je v vrstah Kraševcev izstopal Aldair. Reprezentant Gvineje Bissau je najprej izsilil prekršek za najstrožjo kazen, nato pa še zadel za vodstvo z 2:0. To je bil njegov strelski prvenec v Prvi ligi Telekom Slovenije, podobno je pozneje uspelo še Marselu Staretu, ki se je uspešno vrnil po hudi poškodbi kolena.