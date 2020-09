Uspavanka v Spodnji Šiški brez zadetkov #video

Nogometaši Brava in Kopra so se v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Prvi uradni dvoboj Brava in Kopra se je kar pravično končal brez zmagovalca, čeprav je bila primorska ekipa predvsem v 29. minuti blizu zadetka, ko je zadela prečko. Bravo ima po štirih krogih sedem točk, Koper pa dve manj, obe ekipi sta v zgornji polovici lestvice.

V prvem polčasu so bili konkretnejši Primorci, ki so si priigrali tri resnejše priložnosti, a so ostali brez zadetka. V šesti minuti je Darko Mišić sprožil malo z desne, Igor Vekić pa je bil na mestu. V 29. minuti je z dobrih desetih metrov sprožil Matej Palčič, toda na svojo žalost zadel le prečko. V 38. minuti pa je od daleč poskusil Nardin Mulahusejnović, Vekić pa je žogo odbil v kot.

Domači, ki so bili večinoma dokaj nekonkretni v napadu, so nase opozorili predvsem ob koncu polčasa, ko je od daleč streljal Sandi Ogrinec, vratar gostov Ivan Vargić je žogo malce nerodno odbil, tako da je do nje prišel Rok Kidrič, ki pa mu je s petih metrov ni uspelo usmeriti v gol.

Fotogalerija s tekme med Bravom in Koprom (foto: Grega Valančič / Sportida):

Gosti so že v prvem polčasu morali zamenjati poškodovana Gorana Jozinovića in Dareta vršiča, v Ljubljano so sicer prispeli tudi brez kaznovanega Lovreja Čirjaka, takoj na začetku drugega polčasa pa je Miran Srebrnič opravil še tretjo menjavo in v igro poslal še Adama Vošnjaka.

Vse to ni posebej vplivalo na kakšno posebno razburjenje, saj nevarnejših akcij ne enih ne drugih ni bilo. Nekaj je bilo nenatančnih strelov, ki pa niso pomenili nobene nevarnosti za vratarja, le v 79. minuti je Almin Kurtović poslal visoko žogo proti golu, od sonca zaslepljeni Vargić pa je imel nekaj težav.

Takoj zatem je moral koprski vratar posredovati po še enem strelu domačih, na drugi strani pa je nov nenatančen strel sprožil Vošnjak v 81. minuti.

Bravo bo v 5. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Celju, Koper pa bo gostil Muro.

Bravo : Koper 0:0 Stadion Žak, sodniki: Matković, Friš, Šumer. Strelci: /. Bravo: I. Vekić, Španring (od 61.Kurtović), Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko (od 68. Maher), Agboyi, Ogrinec, Nukić, Šego (od 61. Žugelj), Kidrič Koper: Vargić, Jozinović (od 21. Krajinović), Cerovec, Žužek, Palčič (od 66. Badžim), Dodlek, Pejić, Vršič (od 45. Jelić Balta), Stevanović (od 46. Vošnjak), Mišić, Mulahusejnović (od 66. L. Vekić). Rumeni kartoni: Drkušić; Vošnjak, Krajinović.

Rdeči karton: /.