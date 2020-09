Mura je spet zmagala in še na šesti tekmi ni prejela gola!

Sobočani, ki so v dosedanjem poteku sezone pustili zelo dober vtis, ne nazadnje so se prebili v 3. krog kvalifikacij evropske lige in bodo v četrtek gostili sloviti PSV, so tokrat gostili Novogoričane in ob enem remiju - pri Olimpiji - vpisali tretjo zmago, s katero so na vrhu prvenstvene lestvice. Obenem v sezoni še niso prejeli zadetka. Na drugi strani so Novogoričani kljub precej boljši predstavi kot v prejšnjih tekmah še tretjič ostali brez točke.

Čeprav se je prvi polčas končal brez zadetkov, sta ekipi prikazali kar dinamično predstavo. Precej spremenjena začetna postava Mure v primerjavi s prejšnjimi obračuni si je priigrala prva nevarna strela prek Tomija Horvata v 15. in 27. minuti, obakrat je bil na mestu Uroš Likar.

Prav tako je slednji izvrstno posredoval v 39. minuti, ko je streljal Amadej Maroša, odbito žogo pa je Kai Cipot poslal mimo vrat. Na drugi strani so tudi Novogoričani opozorili nase, Mathias Oyewusi je v peti minuti streljal z glavo, Matko Obradović pa je žogo rešil na golovi črti, isti igralec je nato streljal še v 23. minuti, spet je bil uspešnejši Obradović. Šest minut pozneje je bil z glavo nenatančen Semir Smajlagić.

Trener Mure Ante Šimundža je lahko zadovoljen s predstavami svojih varovancev. Nad obrambo mora biti navdušen. Foto: Vid Ponikvar

V 53. minuti pa je Matija Kavčič v kazenskem prostoru igral z roko, tako da so sodniki dosodili najstrožjo kazen v korist Mure, z bele pike pa je po sredini zadel Maroša. Ekipi sta tudi v nadaljevanju bili dokaj izenačeno bitko, večjih priložnosti oziroma nevarnih zaključnih strelov pa ni bilo .

V 83. minuti je znova nevarno poskusil Smajlagić, Obradović je žogo odbil in tako spet ohranil mrežo nedotaknjeno, na drugi strani pa je Andrija Filipović s strelom z glavo v 87. minuti zadel prečko, Nino Kouter pa je z močnim strelom žogo poslal le malce čez gol. Že v sodniškem dodatku je sam pred Likarja prišel Kevin Žižek, a preveč okleval, tako da mu je Chinwendu Johan Nkame žogo izbil v zadnjem trenutku.

Mura bo v 5. krogu v nedeljo gostovala v Kopru, Gorica pa bo dan prej gostila Aluminij.

Mura : Gorica 1:0 (0:0)

Stadion Fazanerija, omejeno število gledalcev, sodniki: Sagrković, Švarc, Povšnar.



Strelec: 1:0 Maroša (53./11 m).



Mura: Obradović, Šturm, Lovrić, Karničnik, Marič (od 84. Kous), Brkić (od 68. Kozar), Horvat, Maroša (od 81. Kouter), Bobičanec, K. Cipot (od 68. Filipović), Štrakl (od 81. Žižek).

Gorica: Likar, M. Kavčič, Tomiček, T. Kavčič, Hodžić (od 89. Jermol), Cvijanović (od 74. Marinič), Nkame, Grudina, Oyewusi, Smajlagić, Volarič (od 66. Begić).



Rumeni kartoni: Maroša; Grudina, M. Kavčič.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Neverjetno, a Mura še na šesti tekmi v tej sezoni ni prejela zadetka, prišla pa je do pete zmage, tretje v prvenstvu. Z novimi tremi točkami so varovanci Anteja Šimundže skočili na vrh lestvice.



87. minuta: po strelu z glavo je Amadej Maroša zatresel okvir vrat.



83. minuta: Zdaj pa je bila v priložnosti Gorica. Po strelu od daleč je vratarja Mure Matka Obradovića dodobra namučil Semir Smajlagić, a ni zadel.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Amadeja Maroše:





GOOOL! V 53. minuti je najstrožjo kazen v gol in vodstvo Mure spremenil Amadej Maroša.



52. minuta: Enajstmetrovka za Muro! Po igranju z roko Matije Kavčiča v svojem kazenskem prostoru je glavni sodnik tekme pokazal na najstrožjo kazen.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Trenerja nista menjala.



POLČAS! V prvem delu igre nismo videli zadetka. Upajmo, da bo v drugem drugače.



38. minuta: velika priložnost za Muro. Najprej je poizkusil Amadej Maroša, potem pa še Kai Cipot, a nista zadeli. Ostaja pri rezultatu 0:0.



VIDEO: strel Tomija Horvata:



15. minuta: zdaj je bila nevarna Mura. Z roba kazenskega prostora je s strelom poizkusil Tomi Horvat, a ni zadel. Vratar Gorice z njegovim strelom ni imel težav.



VIDEO: priložnost Mathiasa Oyewusija:



5. minuta: zanimivo, prva je zapretila Gorica. Pred golom je poizkusil z glavo mladi angleški napadalec Mathias Oyewusi, a se je z obrambo izkazal vratar Mure Matko Obradović. Obstaja pa vprašanje, ali je žoga pri tem prečkala golovo črto.



ZAČETEK TEKME! Mura, ki je na začetku nove prvenstvene sezone v treh nastopih osvojila sedem točk, navdušuje tudi oziroma predvsem v Evropi, kjer jo že v četrtek čaka ena najbolj prestižnih, če ne celo najbolj prestižna tekma v zgodovini kluba. V Fazanerijo namreč prihaja nekdanji evropski prvak PSV Eindhoven. V generalki za ta spektakel skuša Mura, ki je v Evropi na dveh tekmah zmagala s 4:0 in s 3:0, premagati Gorico, ki je novinka v ligi in še čaka na prvo točko. Prvi dve tekmi je namreč izgubila, zato je v klubu prišlo tudi do trenerske rošade. Borivoja Lučića je nasledil Gordan Petrić, ki pa tokrat še ne sedi na klopi Novogoričanov, ampak vlogo trenerja vsaj uradno na tej tekmi opravlja Florjan Debenjak.