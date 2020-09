Večerni derbi v Kranju, Nafta in Krka čakata na spodrsljaj vodilnega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugoligaši nadaljujejo sezono v ''angleškem'' ritmu. Med tednom so odigrali tekme 7. kroga, z neverjetno zmago z 10:0 so se izkazali zlasti Lendavčani, tokrat pa bo v ospredju današnji večerni spopad pod žarometi v Kranju. Triglav bo gostil vodilne Radomlje. Na njegov spodrsljaj čakata Nafta in Krka, ki sta v tej sezoni še vedno neporaženi. Za Radomljami zaostajata le točko.