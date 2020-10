Foto: Grega Valančič/Sportida

Miha Zajc iz Genove, kjer po novem brani barve istoimenskega kluba, v Slovenijo sploh ni pripotoval in je reprezentančno udeležbo zaradi tega, ker je bil njegov test na novi koronavirus pozitiven, odpovedal že pred časom.

Danes, dan po prvem oktobrskem treningu slovenske reprezentance, je brez tokratne akcije ostal še debitant na zadnjih tekmah Nino Kouter, ki se je septembra izkazal in medtem z dobro formo nadaljeval tudi v Muri.

Vezist trenutno vodilnega slovenskega prvoligaša ni pozitiven, a se je na stranskem tiru znašel, ker sta bila pozitivna dva njegova klubska soigralca, zato je moral po predpisih NIJZ v desetdnevno karanteno.

Selektor Matjaž Kek je dan pred tekmo s San Marinom kljub težavam dobro razpoložen.

Vprašanje, kam nas bo to pripeljalo

"Na žalost so testi v mladi reprezentanci pokazali pozitivne rezultate. Sledila je odredba odgovornih ljudi. Ne preostane nam drugega, kot da jih upoštevamo. Seveda mi je žal, ker smo izgubili igralca, ki je pokazal, da je eden od tistih, na katere lahko računamo, ampak tu se kaj dosti ne da narediti. Testirani smo bili tudi mi. K sreči so vsi testi negativni. V naslednjih dneh nas čaka še kar nekaj testov. Priporočil se moramo držati in jih spoštovati. Je pa vprašanje, kam nas bo to pripeljalo, če bodo morale celotne ekipe v karanteno ob vsakem pozitivnem rezultatu," je o epidemiji, ki v zadnjem času spet vse bolj kaže zobe tudi v športnem svetu, previdno govoril Matjaž Kek in dodal, da ob novi odpovedi za zdaj naknadno ne bo klical nobenega novega nogometaša.

Z veliko večjim veseljem je govoril, ko je beseda nanesla na področje, na katerem je strokovno podkovan tudi sam. O nogometu in tekmi s San Marinom, ki je pred njim.

"Tekma bo zagotovo dala možnost nekaterim igralcem, ki doslej niso bili v prvem planu. Ostajam pri tem, da moramo razširiti bazo reprezentančnih možnosti. Tekma pa bo služila kot nadaljevanje procesa treninga. Te dni bomo poskušali pokazati nek napredek, hkrati dvigniti agresivnost in tiste elemente, ki sodijo v sodobni nogomet," je povedal selektor, ki ga po sredini tekmi čakata še dve tekmi v ligi narodov.

Vesel je, ker bodo tokrat skupaj dlje časa

Slovenija bo najprej v nedeljo igrala na Kosovu, pri katerem imajo prav tako težave z okužbami. Potem v sredo še gostovanje v Moldaviji. Slovenci, pri katerih zaradi blažjih težav s poškodbo proti San Marinu zagotovo ne bo igral napadalec lizbonskega Sportinga Andraž Šporar, bodo po tej tekmi v četrtek in petek še trenirali na Brdu pri Kranju, potem pa se odpravili proti Prištini.

"Veseli, ker bomo tokrat dlje časa skupaj. Vsak trening, vsaka tekma pride prav. V vsaki sekundi vsakega treninga je treba biti zbran. Vse je v glavi. V zadnjem času smo bili brez prijateljskih tekem. Vsaka takšna tekma pride prav. Morda bi bilo bolje, če bi nasproti stal kakšen drug nasprotnik, a brez skrbi, tudi San Marino v Slovenijo ni prišel kot skupina turistov. Treba bo dati vse od sebe. Pokazati več kreativnosti, več hrabrosti v igri ena na ena. Na zadnjih tekmah smo bili v napadu preveč statični," je selektor poslal jasno sporočilo svojim nogometašem.

Nejc Skubic pravi, da slovenski nogometaši upajo na čimprejšnjo uvrstitev na veliko tekmovanje.

Nejc Skubic: Hočemo na veliko tekmovanje

Eden od njih je na novinarski konferenci sedel ob njem. "V prvi vrsti gremo na zmago kot vsako tekmo, ampak jutri to ne bo glavna stvar, temveč to, da bomo pokazali več kreativnosti v napadu, se uigrali, spoštovali principe s treningov. Jutrišnja tekma je zelo primerna za to," je povedal član turškega Konyasporja Nejc Skubic, ki se je jeseni v reprezentanco vrnil po enoletni samovoljni odsotnosti.

"Tekma proti San Marinu je dobra priprava za tekmi, ki sledita. Vsak trening, vsaka tekma je priložnost, da se bolje uigramo. Da spoštujemo zahteve, ki jih ima selektor, in jih ponavljamo na treningih. Vemo, da je naš cilj uvrstitev na veliko tekmovanje. Vse te tekme so predpriprave za to, kar v nadaljevanju sledi," je še povedal izkušeni slovenski bočni branilec.

Slovenski nogometaši so spet poskrbeli za sporočilo za odsotnega Josipa Iličića.

Slovenija skromna, San Marino pa zadnji

S San Marinom so se Slovenci merili štirikrat in tudi štirikrat zmagali (2:0, 6:0, 3:0, 5:0). Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na skromnem 64., San Marino pa na zadnjem, 210. mestu.

S Kosovom Slovenija še ni igrala, z Moldavijo pa je igrala trikrat (1:0, 2:1, 3:0). Kosovo je 116. na svetovni lestvici, Moldavija pa 175.

Slovenija je v ligi narodov že odigrala dve tekmi, obe doma, in sicer z Grčijo 0:0, z Moldavijo pa 1:0. V ligi C in skupini 3 imata po štiri točke Grčija in Slovenija, Moldavija in Kosovo pa po eno.