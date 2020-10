Težave na obzorju: trije okuženi v reprezentanci, dva pri Muri

Število okuženih s koronavirusom v Sloveniji narašča iz dneva v dan, zato je bilo le še vprašanje časa, kdaj se bo pozitiven primer pojavil tudi v slovenskem nogometu. In se je "ob testiranjih štirih naših igralcev v reprezentančnih selekcijah Slovenije, je bil izid testiranja na Covid-19 pri dveh pozitiven," so zapisali pri Muri. Članska ekipa bo morala v desetdnevno izolacijo, tako kot tudi Bravo, ki se je z Muro meril v nedeljo.

"V klubu smo, skladno z navodili in predpisi NIJZ, prekinili vse aktivnosti članskega moštva za 10 dni. Samoizolacija je izvedena pri igralcih, strokovnem vodstvu in vseh, ki so imeli tesnejši stik s članskim moštvom. Rehabilitacijski treningi igralcev, ki v preteklem obdobju niso imeli tesnih stikov s članskim moštvom, potekajo nemoteno. Zavedamo resnosti situacije in tako kot v preteklosti, bomo tudi sedaj, spoštovali vse ukrepe, ki jih bomo prejeli od regulatornih organov v državi," so v sporočilu za javnost sporočili pri vodilni ekipi Prve Lige Telekom Slovenije.

Pozitivne primere so potrdili tudi pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS). Težave so odkrili pri reprezentanci do 21 let, ki danes ni odpotovala na prijateljsko tekmo v Albanijo, vprašljiva pa je tudi usoda tekme z Madžarsko prihodnji teden v Sombotelu. Pozitivna sta dva od trojice murašev Jan Gorenc, Tomi Horvat in Kevin Žižek, izvor tretjega pozitivnega primera še ni znan. Ni nujno, da je član slovenske ekipe, saj so v reprezentanci U21 tudi nogometaši, ki igrajo v tujini.

Seznam vabljenih v reprezentanco do 21 let: Žiga Frelih (Olimpija), Uroš Likar (Gorica), Igor Vekić (Bravo), Jan Gorenc (Mura), David Zec (Benfica / Por), Žan Rogelj (WSG Tirol / Avt), Aljaž Ploj (Aluminij), David Brekalo (Bravo), Luka Koblar (Maribor), Žan Zaletel (Celje), Dušan Stojinović (Celje), Adam Gnezda Čerin (RIjeka / Hrv), Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk / Pol), Janez Pišek (Domžale), Tomi Horvat (Mura), Kevin Žižek (Mura), Jan Mlakar (Maribor), Aljoša Matko (Maribor), Luka Štor (Dynamo Dresden / Nem), Žan Medved (Slovan Bratislava / Svk).

Bravo je v nedeljo Muri prizadejal prvi poraz v sezoni (2:1):

