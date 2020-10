Korošec, ki ga hrvaški zvezdnik doživlja kot brata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zmaga in čim boljša igra," je 21-letni slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol kratko in jedrnato spregovoril o ciljih na sredini pripravljalni tekmi s San Marinom. Verjame, da bo Kekova četa postopno dvigovala formo. Tokrat se je prvič v karieri na reprezentančni zbor v domovino odpravil iz Nemčije, kjer pogreša hrvaške prijatelje iz Moskve.

V zadnjih tednih je klubsko okolje zamenjalo veliko slovenskih nogometašev. Med njimi je bilo tudi nekaj članskih reprezentantov. Jaka Bijol se je na primer iz Rusije preselil v Nemčijo, kjer že nastopa za drugoligaša iz Hannovra.

Prijatelj je prijatelj, brat pa brat

Moskovski CSKA ga je posodil dvakratnemu nemškemu prvaku, ki se želi vrniti med elito. Mladi Korošec se je v želji po večjem številu igralnih minut odločil za selitev. Ni mu bilo lahko, najtežje je sprejel slovo od hrvaških prijateljev v ruskem velikanu. To sta Kristijan Bistrović in Nikola Vlašić, 22-letni zvezdnik hrvaške reprezentance in ruskega prvenstva, ki doživlja mladega Korošca kot brata.

"Prijatelj je prijatelj, brat pa brat," je na Instagramu zapisal obetavni Dalmatinec, mlajši brat nekdanje atletske prvakinje Blanke Vlašić, ko se je poslavljal od slovenskega prijatelja.

Za začetek izgubil in zmagal

Jaka Bijol je v dresu Hannovra debitiral na dvoboju z Osnabrückom. Foto: Guliver/Getty Images Bijol je presodil, da pri CSKA ne dobiva dovolj priložnosti. Redki so bili trenutki, ko je zaigral v začetni enajsterici. Od ekipe, s katero je leta 2018 zaigral v skupinskem delu lige prvakov, lani pa nabiral izkušnje v evropski ligi, se je vseeno poslovil z več kot 50 nastopi v ruskem prvenstvu. Izkušenj mu ne manjka, a jih želi obogatiti in ujeti redno tekmovalno formo. Če sklepamo po začetnih tednih v dresu Hannovra, za katerega igra kot posojen nogometaš CSKA, Nemci pa ga lahko po koncu sezone odkupijo, je na pravi poti.

Takoj po tem, ko se je posojeni nogometaš moskovskega dresa preselil v Nemčijo, je že zaigral v prvi enajsterici Hannovra. Za začetek se rezultatsko ni izšlo po željah. Njegov klub je v drugi nemški ligi na gostovanju pri Osnabrücku ostal praznih rok (1:2), a je bilo veliko boljše že na drugi tekmi. Na domačem srečanju proti Eintrachtu iz Braunschweiga je Bijol vstopil v igro v 64. minuti, ko je bil rezultat še 1:1. Sledile so nore minute gostiteljev, ki so na koncu s pomočjo Korošca zmagali s 4:1.

Prihodnji mesec se bo pomeril z Lotričem

Vuzeničan se je leta 2018 v ligi prvakov pomeril tudi z madridskim Realom. Foto: Reuters Vuzeničan je zelo zadovoljen v Nemčiji. Hannover doživlja kot klub, ki spada v bundesligo. Navdušil ga je že pogled na moderen stadion HDI-Arena, ki sprejme 49 tisoč gledalcev.

Bijol se bo v drugi nemški ligi meril tudi z znancem iz reprezentance. Prejšnji mesec se je v izbrani vrsti družil tudi z Mitjo Lotričem, ki se je konec prejšnjega tedna preselil v Nemčijo in sklenil sodelovanje z Würzburger Kickers.

Zanimivo je, da je Hannover v tej sezoni že imel opravka s klubom iz mesta, v katerem sta bila rojena nemška košarkarja Dirk Nowitzki in Maxi Kleber. V pokalu ga je v gosteh premagal s 3:2, a je bilo to sredi septembra, ko v klubu še ni bilo Korošca. Bijol in Lotrič se bosta v prvenstvu prvič spopadla 22. novembra.

Dobiti čim več kilometrine

Mladi slovenski reprezentant, ki najraje igra na položaju zadnjega zveznega igralca, je prvič v karieri prispel na zbor izbrane vrste iz Nemčije. Pod vodstvom Matjaža Keka je v ponedeljek že opravil prvi trening na pomožnem igrišču v Stožicah in spregovoril o ciljih pred tremi tekmami. Pred dvoboji s San Marinom (7. oktober), Kosovom (11. oktober) in Moldavijo (14. oktober).

Nogometna reprezentanca je danes začela priprave na tri oktobrske tekme. Prva na sporedu je prijateljska tekma s San Marinom v sredo #SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/0pUggNZj3G — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 5, 2020

"Dobro je, da so si tri tekme zelo blizu skupaj. Dobro je, da odigramo čim več tekem za reprezentanco, dobimo čim več kilometrine drug z drugim in se čim prej prilagodimo," razmišlja nekdanji nogometaš velenjskega Rudarja, ki proti San Marinu ne pričakuje le zmage, ampak tudi dobro igro.

"Zmaga in čim boljša igra," je strnil pričakovanja pred pripravljalnim dvobojem, na katerem bo lahko selektor Kek preizkusil nekaj novincev, hkrati pa pripravil ekipo na veliko bolj zahtevno preizkušnjo, nedeljsko gostovanje v Prištini.

V uvodni tekmi lige narodov proti Grčiji je namesto Jake Bijola v igro vstopil novinec Nino Kouter. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bijol ima v klubu opravka z dvema nogometašema s Kosova. Florent Muslija bo v nedeljo njegov tekmec, v Hannovru pa igra tudi mladi reprezentant Kosova Valmir Sulejmani. Zaveda se moči tekmeca, a si tudi želi, da bi Slovenija pokazala še boljše igre, kot jih je septembra. Takrat je remizirala proti Grčiji (0:0), Bijol je na tej tekmi odigral 74 minut, nato pa tesno odpravila Moldavijo (1:0). Takrat je Korošec sedel na klopi.

"Na vsakem zboru moramo pokazati še boljše igre. Tako bomo prišli do svojega cilja," je Bijol prepričan, da bi lahko Slovenija v tem primeru v svoji skupini lige narodov prehitela vse tekmece in osvojila končno prvo mesto. To bi ji prineslo napredovanje v ligo B, hkrati pa bi še utrdilo samozavest pred največjo operacijo, ki bo sledila prihodnje leto. Kvalifikacijami za SP 2022 v Katarju.