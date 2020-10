Po mojstrovini dočakal še klic selektorja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

David Tijanić blesti na Poljskem, to je opazil tudi selektor Matjaž Kek.

David Tijanić blesti na Poljskem, to je opazil tudi selektor Matjaž Kek. Foto: Vid Ponikvar

Matjaž Kek je v kader slovenske reprezentance za trojček oktobrskih tekem dodal novo ime. Po Sandiju Lovriću in Mariu Jurčeviću je prvi vpoklic v člansko reprezentanco dočakal še David Tijanić.

Izjemen zadetek Tijanića proti Cracovii:

Tijanić je v zimskem prestopnem roku iz Triglava za nekaj deset tisoč evrov prestopil k poljskemu prvoligašu Rakowu, kjer je v letošnji sezoni eden boljših igralcev. Po petih tekmah je Rakow na drugem mestu poljske lige, Tijanić pa se je že dvakrat vpisal med strelce. Zadnjega v soboto, ko je Cracovii zabil pravi evrogol.

Nekdanji član Olimpije, ki se ga je leta 2017 odpovedala in poslala v Triglav, je dres Slovenije nosil v mlajših selekcijah, največ v dresu reprezentance do 19 let, kjer je zbral kar 19 nastopov.

