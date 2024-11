Pri 15-kratnih zmagovalcih in branilcih naslova lige prvakov iz Madrida imajo v tej sezoni silne težave s poškodovanimi igralci. Na daljši bolniški odsotnosti so Španec Dani Carvajal, Brazilec Eder Militao in Avstrijec David Alaba, krajša okrevanja pa poleg Camavinge čakajo še njegovega rojaka Aureliena Tchouamenija ter Brazilca Viniciusa Juniorja in Rodryga.

Camavinga je zelenico na stadionu Anfield Road zapustil v 56. minuti, njegovi soigralci pa so tekmo izgubili z 0:2. Za Real je bil to tretji poraz v ligi prvakov, po petih odigranih tekmah je na 24. mestu v 36-članski ligi prvakov.

Po poročanju španskih medijev so se na sredini tekmi v mestu Beatlov poleg Camavinge lažje poškodovali še njegov rojak Kylian Mbappe, Anglež Jude Bellingham in Španec Brahim Diaz, ki bodo v petek opravili dodatne zdravniške preglede.

Preberite še: