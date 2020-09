Seznam igralcev razkril še selektor mlade vrste Primož Gliha

Selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let je obelodanil seznam igralcev za prijateljski tekmi z Albanijo in Madžarsko, ki bosta oktobra. Tudi ti dve preizkušnji služita kot priprava na evropsko prvenstvo prihodnje leto, ki bo v Sloveniji in na Madžarskem.

Na seznamu so Tomi Horvat, Kevin Žižek, Jan Gorenc (vsi Mura), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk), Uroš Likar (Gorica), Aljaž Ploj (Aluminij), Igor Vekić, David Brekalo (oba Bravo), Žan Zaletel, Dušan Stojinović (oba Celje), Janez Pišek (Domžale), Jan Mlakar, Aljoša Matko, Luka Koblar (Maribor Branik), Luka Štor (Dynamo Dresden), Žan Medved (Slovan Bratislava), David Zec (Benfica), Žiga Frelih (Olimpija) in Žan Rogelj (Tirol).

Znan je tudi seznam mlade reprezentance Slovenije, ki jo oktobra čakata prijateljski tekmi z Albanijo in Madžarsko.

Več: https://t.co/qo0mHDaDaw — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 28, 2020

Septembra so mladi Slovenci igrali v Italiji (1:2) in doma z Madžarsko (3:3), v pripravah na EP do 21 let, ki bo spomladi prihodnje leto, pa so pred tem premagali Madžarsko, Švico in Gruzijo, remizirali pa z Anglijo, Francijo in Portugalsko.

