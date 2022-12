Balažic ostaja pri Muri še eno leto

Gregor Balažic, ki je v Mursko Soboto prišel pred enim letom in odigral 23 tekem, je sodelovanje podaljšal za eno leto. "Kot sem omenil eno leto nazaj ob mojem prihodu, so me prepričale ambicije, ki jih ima klub, in ljudje, ki so zadolženi za razvoj kluba. Od predsednika, športnega direktorja, vseh zaposlenih v klubu, strokovnega vodstva, igralcev in seveda navijačev, čutim od prvega dne da me cenijo in spoštujejo, kar jim po mojih najboljših močeh vračam na igrišču in prav tako ob njem," je dejal Balažic za spletno stran.

Dodal je, da je bila zato odločitev lahka, da še naprej igra za Muro. "Prepričala me je tudi ideja, da pomagam klubu pri nadaljnjem razvoju tudi po koncu kariere. Ob tem bi se zahvalil predsedniku in športnemu direktorju, kakor tudi strokovnemu vodstvu za izkazano zaupanje in nadaljnje sodelovanje," je še povedal.

Športni direktor soboške zasedbe Denis Rajbar je poudaril, da se je Balažic selitve k Muri obnašal kot eden izmed vodij te ekipe. "S svojimi izkušnjami da veliko na igrišču in izven njega, prav tako ima pomembno vlogo pri prenašanju znanja na mlajše soigralce. Tudi zato ni bilo veliko dvomov o tem, če bomo z njim podaljšali pogodbo. Verjamem, da bo še naprej pomagal ekipi na in ob igrišču. Želimo in pogovarjamo pa se tudi, da bi po koncu igralske kariere še naprej ostal del Mure."