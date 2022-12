Koper se je okrepil z Angležem, ki je nekoč veljal za najhitrejšega na svetu

Slovenski nogometni prvoligaš iz Kopra je pripeljal prvo okrepitev zimskega prestopnega roka. Z rumeno-modrimi je do junija 2024 sklenil sodelovanje Matthias Fanimo, ki je nazadnje igral za hrvaški Slaven Belupo. Osemindvajsetletni Anglež, ki ima tudi nigerijsko državljanstvo, igra na položaju krilnega napadalca, so sporočili iz kluba.

Fanimo je produkt angleškega West Hama in je v Sloveniji že igral. Za drugoligaša Dravo je na 30 tekmah dosegel 19 zadetkov v letih 2018 in 2019. Ima izkušnje tudi iz Bosne in Hercegovine, kjer je nosil dres Mladosti in Sarajeva, s katerim je maja lani osvojil pokalno lovoriko. Odigral je tudi 18 tekem v mlajših selekcijah angleške reprezentance in pri selekciji do 16 let nosil kapetanski trak.

Po informacijah iz kluba bodo s Matthiasom Fanimom skušali zapolniti vrzel po odhodu jamajškega napadalca Kaheema Parrisa, ki se je preselil k ukrajinskemu velikanu Dinamu iz Kijeva, za največjo odškodnino v zgodovini Kopra, približno milijon evrov. Tržna vrednost Angleža znaša približno četrtino tega zneska.

"Po odhodu Parrisa smo iskali igralca na krilnem položaju. Težko ga bo nadomestiti, ampak mislim, da smo z njim dobili dobro okrepitev. Naredili bomo vse, da dosežemo cilje, pogoj je uvrstitev v evropsko tekmovanje, zato bo potrebno še koga pripeljati," je dejal športni direktor Kopra Ivica Guberac.

Fanimo je nekoč veljal za najhitrejšega nogometaša na svetu. Krilni igralec iz londonskega Lambetha je pritegnil angleško pozornost, ko je leta 2014 v javnost prišla statistika, ki je pokazala, da je bil hitrejši od Thea Walcotta, Aarona Lennona in Garetha Bala, v času, ko je bil pri West Hamu.

Kot član angleške reprezentance do 17 let je igral skupaj z Raheemom Sterlingom in Nathanielom Chalobahom. Zaradi poškodb pa ni pustil vidnejšega pečata na Otoku.

Koper na prvenstveni lestvici zaseda drugo mesto. Po 20. krogih prve slovenske lige ima 35 točk, vodilna Olimpija 13 več.