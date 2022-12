Mura pripeljala okrepitev iz splitskega Hajduka

Ivan Šarić je tretji novinec v Muri v zimskem prestopnem roku. Napadalec prihaja iz Splita. V Sloveniji je že igral, saj se je v prejšnji sezoni kot posojen nogometaš Hajduka dokazoval v dresu Radomelj, kjer je na 34 tekmah dosegel sedem zadetkov in prispeval še pet asistenc. Za drugo ekipo Hajduka je v drugi hrvaški nogometni ligi zbral 32 nastopov in dosegel 13 golov.

Pogodbo z Muro je podpisal do poletja 2025. "Zelo sem vesel, da sem postal del takšnega kluba, kot je Mura. Prejšnjo sezono sem se lahko prepričal kaj pomenijo v slovenskem nogometnem prostoru. Tudi zaradi tega sem se odločil za ta korak v karieri. Slišal sem veliko dobrih stvari o klubu in navijačih. Upam, da bom upravičil pričakovanja in da bomo skupaj dosegli zastavljene cilje."

Brez odškodnine pa iz kazahstanskega FK Aksu v Muro prihaja Lazar Zličić. V srbski super ligi je za Vojvodino in Voždovac odigral 78 tekem in dosegel dvanajst golov. V sezoni 2020/21 je igral za madžarski Kisvárda FC, kjer je ostal dve sezoni in na 53 tekmah zabil tri zadetke. Za Aksu je letos odigral 11 tekem.. Bil je tudi član vseh mlajših selekcij Srbije, poleg srbskega, ima Lazar tudi madžarski potni list, kar pomeni, da ne bo zasedel mesto tujca. Tudi on j pogodbo z Muro podpisal do 31. maja 2025.

𝐋𝐀𝐙𝐀𝐑 𝐙𝐋𝐈𝐂̌𝐈𝐂́ 𝐉𝐄 𝐂̌𝐀𝐑𝐍𝐎-𝐁𝐄𝐉𝐋𝐈!



»Vesel sem, da sem postal del kluba, ki se vsako leto bori za najvišja mesta in igra v Evropi«.



Mura je že pred dnevi predstavila vratarja Florijana Raduho in vezista Filippa Tripija.