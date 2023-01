Pri Olimpiji bodo kmalu zavihali rokave, Riera prihaja v Turčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večina slovenskih prvoligašev je že izbrala tekmece, s katerimi se bodo pomerili v zimskem pripravljalnem delu. Jesenski prvak Olimpija v torek odhaja v Turčijo, že danes pa bi lahko javnosti predstavil hrvaškega novinca. Slovenske nogometaše čaka kar nekak uglednih tekmecev iz tujine, pomerili se bodo s številnimi hrvaškimi, srbskimi in ukrajinskimi velikani. Koprčani se danes v Umagu merijo z drugo ekipo Osijeka, Radomljane pa v Novigradu čaka atraktiven dvoboj s "partnerjem" iz Splita.

Spomladanski del 1. SNL se začne 11. februarja. Pred klubi je tako dober mesec priprav, v katerem se bodo poskušali po najboljših močeh pripraviti na napore, ki jih čakajo v nadaljevanju sezone. Kar nekaj slovenskih klubov se bo odpravilo v Turčijo, to so Olimpija, Maribor, Koper in Mura, preostali pa bodo opravili priprave ali v domovini ali pa na Hrvaškem, kjer ne bo manjkalo atraktivnih prijateljskih srečanj.

Zmaji najprej v Turčijo, nato še na Hrvaško

Olimpija je v leto 2023 vstopila z veliko prednostjo pred zasledovalci. Foto: Nik Moder/Sportida Jesenski prvak Olimpija bo uradno začel priprave 9. januarja, dan pozneje pa se bo odpravil na desetdnevne priprave v Turčijo. Trener Albert Riera bo prispel neposredno v Turčijo. V tej deželi ima ogromno oboževalcev, saj je bil pred leti zvezdnik Galatasaraya, nato pa je bil še pomočnik trenerja turškega velikana.

Zmaji bodo na turških tleh odigrali le eno pripravljalno tekmo, 19. januarja se bodo pomerili s poljskim prvoligaškem Rakow Czestochowa, po vrnitvi iz Turčije pa se bodo zeleno-beli od 24. januarja do 2. februarja preselili v Istro, kjer jih čakata še dve tekmi proti hrvaškima drugoligašema.

Že danes velja iz zmajevega gnezda pričakovati novico o sklenitvi sodelovanja z novim nogometašem, Olimpiji naj bi se pridružil 24-letni hrvaški zvezni igralec Ivan Posavec, donedavni član Varaždina.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19.1. Olimpija – Rakow Czestochowa (Pol/1) 28.1. Olimpija - Orijent (Hrv/2) 1.2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7.1. Koper - Osijek II (Hrv/2) / 14.1. Koper - Kapfenberg (Avt/2) 15.1. Koper - Gorica (Slo/1)/Dekani (Slo/2) 21.1. Koper - Crvena zvezda (Srb/1) 25.1. Koper - Zorja Lugansk (Ukr/1) 27.1. Koper - Šahtar Doneck (Ukr/1) 1.2. Koper - Rudar Velenje (Slo/2) 3.2. Koper - DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12.1. Celje – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 14.1. Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 19.1. Celje - Aluminij (Slo/2) 23.1. Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 26.1. Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) 31.1. Celje - DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Vijol'čni zimski koledar. Pester program: prvi test v domačem okolju, nato osrednji del v Beleku.



17. 1. Aluminij (prizorišče bo določeno naknadno)



22. 1. @CukarickiFk (Belek)



25. 1. Slavia Sofia (Belek)



28. 1. @DynamoKyiv (Belek)



1. 2. @FCShakhtar (Belek)#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/I0hZfSVYTQ — NK Maribor (@nkmaribor) January 6, 2023

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 17.1. Maribor – Aluminij (Slo/2) 22.1. Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) 25.1. Maribor - Slavia Sofia (Bol/1) 28.1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1.2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Zelo priljubljen zvok med igralci! 🏃🏻‍♂️🥵 pic.twitter.com/ZFeW378MKw — NK Domžale (@NKDomzale) January 7, 2023

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11.1. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) 14.1. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 18.1. Domžale – Fehervar (Mad/1) 20.1. Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 27.1. Domžale - Aluminij (Slo/2)

𝐃𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐜̌𝐞𝐫𝐣𝐚, 𝐣𝐮𝐭𝐫𝐢 𝐠𝐫𝐞 𝐳𝐚𝐫𝐞𝐬



Nogometaši so se danes zbrali na tradicionalni večerji, jutri se začenjajo priprave na spomladanski del prvenstva - https://t.co/d7umP3hakK#čarnobejli #mismomura #PrvaLigaTelemach pic.twitter.com/uBizICH16x — NŠ Mura (@nsmura_ms) January 3, 2023

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13.1. Mura – Sturm Gradec (Avt/1) 18.1. Mura – Bistrica (Slo/2) 23.1. Mura – Ried (Avt/1) 28.1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1.2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2.2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7.2. Mura - Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 19.1. Bravo – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 21.1. Bravo – Slovačko (Češ/1) 27.1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Plan prvih 3 pripravljalnih tekem v 2023. Najprej z GNK Dinamo v Zagrebu, nato pa sledita še prijateljski tekmi s FK Slovačko in TSV Hartberg. pic.twitter.com/bPWHKzFCgr — NK Bravo (@NKBravo) January 3, 2023

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11.1. Gorica - Javor Ivanjica (Srb/1) 14.1. Gorica - Jadran Dekani (Slo/2) 15.1. Gorica - Koper (Slo/1)/Kapfenberg (Avt/2) 18.1. Gorica - Radnički Niš (Srb/1) 21.1. Gorica - Brinje Grosuplje (Slo/2) 25.1. Gorica - Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1.2. Gorica - Primorje (Slo/2) 4.2. Gorica - Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7.1. Radomlje - Hajduk Split (Hrv/1)

Radomljani bodo danes odigrali prvo prijateljsko tekmo v novem letu ⚽️



Tekma bo odigrana v Istri, nasprotnik pa bo partnerski klub @hajduk.



💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/IQnmccms9k — NK Radomlje (@NKRadomlje) January 7, 2023

Tabor