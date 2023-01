Domžale so se dogovorile s Crveno zvezdo, mladi Srb ni dolgo okleval

Nogometna kluba Domžale in Crvena zvezda sta se dogovorila o prestopu srbskega osrednjega branilca Andreja Đurića. Devetnajstletni igralec, ki je v Domžalah že od začetka sezone, je klubu ob Kamniški Bistrici obljubil zvestobo do konca maja 2025. "Domžale so za razvoj mladega nogometaša zares idealno okolje," sporoča mladi Srb, ki bo skušal Domžalčanom pomagati do tako želenega preboja v Evropo. Domžale so v jesenskem delu zasedle peto mesto.

"Po dogovoru s Crveno zvezdo je Andrej Đurić postal polnopravni član nogometnega kluba Domžale. Ob vstopu v novo leto je robustni osrednji branilec, ki spada med najboljše posameznike jeseni, z rumeno družino podpisal pogodbo do 31. 5. 2025," so sporočili Domžalčani. V tem tednu so se poslovili od komaj 18-letnega upa slovenskega nogometa, Mitje Ileniča, ki bo nadaljeval kariero v ligi MLS v New Yorku, nato pa našli skupen jezik s srbskim velikanom glede Andreja Đurića.

"V Domžalah se počutim odlično. Prišel sem pred šestimi meseci in boljšega razpleta jeseni si ne bi mogel predstavljati. Dokaj hitro sem se ustrezno prilagodil na zahteve glavnega trenerja, samega okolja, lige in obenem spoznal veliko novih prijateljev, zato se skupnega nadaljevanja zelo veselim. Nisem dolgo okleval. Domžale so za razvoj mladega nogometaša zares idealno okolje. Verjetno eno boljših v regiji. Pred prihodom v Slovenijo sem slišal veliko dobrega, a sedaj, ko sem se še osebno prepričal o tem, je bila odločitev občutno lažja," je dejal Đurić, ki je bil lani član srbske reprezentance do 19 let.

Ibričić se zahvaljuje srbskemu velikanu

Senijad Ibričić je zadovoljen, da se je Andrej Đurić odločil za sklenitev nove pogodbe. Foto: NK Domžale Đurić je pod taktirko Simona Rožmana zaigral na 16 tekmah 1. SNL in ob tem dosegel dva zadetka. V zaključku jesenskega dela je z glavo premagal vratarja Radomelj in Mure. Pred prihodom v Slovenijo se je kratek čas mudil pri Grafičarju iz Beograda, nogometno šolanje pa v celoti opravil pri Crveni zvezdi, za katero je debitiral v sezoni 2021/22.

"Andrej je v prvem delu sezone prikazal odlične predstave. Kljub mladosti je deloval zelo zrelo in takoj, ko se nam je ponudila priložnost, smo se pogovorili in enoletno posojo spremenili v dolgoročno sodelovanje. Ob tej priložnosti bi se zahvalil Crveni zvezdi za zelo korektno dogovarjanje in seveda igralcu, ki se je odločil za to potezo," je za klubsko stran izpostavil športni direktor Senijad Ibričić.