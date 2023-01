Prestopna bomba v Celju, Domžale do ene najvišjih odškodnin, nove moči za Koper

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je po Matku Obradoviću, Klemnu Nemaniču in Žanu Karničniku pripeljal še eno odmevno okrepitev v zimskem prestopnem roku. Po novem bo celjski dres nosil Luka Bobičanec. Nekdanji član Mure je s Celjani podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto, so sporočili iz kluba. Mladi slovenski nogometaš Mitja Ilenič pa je iz Domžal prestopil k ameriški ekipi New York City, medtem pa je Koper tudi uradno potrdil prihod mladega kenijskega reprezentanta z belgijskim potnim listom Wilkimsa Ochienga. Kot so zapisali na koprski spletni strani, je 19-letni krilni nogometaš podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25.

Devetindvajsetletni hrvaški nogometaš Luka Bobičanec je nogometno pot v članski konkurenci začel pri Međimurju, jo nadaljeval v Čakovcu, pri devetnajstih letih pa se prvič podal v tujino. Oblekel je dres avstrijskega tretjeligaša Stegersbacha, kasneje pa je v Avstriji igral še za Heiligenbrunn.

V spomladanskem delu sezone 2015/16 se je slovenski javnosti predstavil v dresu Nafte, ko je v 3. SNL na 12 tekmah dosegel 13 zadetkov. Sledil je enoletni skok na Hrvaško k Poletu, nato pa je pred začetkom sezone 2017/18 podpisal za Muro.

V krstni drugoligaški sezoni je bil izbran za najboljšega posameznika 2. SNL, klubu pa je pomagal pri preboju v prvoligaško tekmovanje. V naslednjih štirih sezonah in pol je vezist, ki lahko enako dobro igra z obema nogama, vselej veljal za enega izmed najboljših igralcev lige. Na 129 nastopih v prvoligaški konkurenci je zbral 34 zadetkov in 26 asistenc.

Bobičanec je z zadetkom na odločilni tekmi zadnjega kroga v sezoni 2020/21 Muri pomagal do naslova državnega prvaka, s klubom iz Murske Sobote pa se je sezono poprej veselil še pokalnega naslova. Izkušeni vezist ima tudi 15 nastopov v kvalifikacijah za evropska klubska tekmovanja, v premierni sezoni konferenčne lige pa je zaigral na tekmi proti Vitesseju.

Ilenič iz Domžal tudi uradno v ameriško ligo MLS

Mladi slovenski nogometaš Mitja Ilenič je iz Domžal prestopil k ameriški ekipi New York City, je na spletni strani potrdil njegov dosedanji klub. Pogodbo je desni bočni branilec podpisal do konca leta 2026. New York City sicer spada v skupino klubov združbe City Football Group, v kateri je tudi velikan Manchester City, so še zapisali Domžalčani.

Ilenič je prvo poklicno pogodbo z Domžalami sklenil pri 16 letih, nekaj dni po 18. rojstnem dnevu pa se v zameno za, kot so zapisali na spletni strani, eno najvišjih odškodnin v zgodovini kluba prvič seli v tujino.

Ilenič je v Domžale prispel iz Bele krajine in nato igral v mlajših selekcijah kluba. Prvoligaški debi je vpisal v zadnjem krogu sezone 2020/21 proti Aluminiju.

Članski ekipi se je uradno pridružil v začetku preteklega leta in se hitro ustalil na desni strani obrambne vrste Domžalčanov. Dobil je tudi vpoklic v reprezentanco do 21 let, v prvi ligi pa skupaj zbral 32 nastopov.

Nova sredina mladega branilca je New York City, za katerega so nekoč igrali David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard in tudi Slovenec Andraž Struna. Leto 2022 je NY City po porazu proti Philadelphia Union sklenil v polfinalu končnice, priprave na novo sezono pa bodo Američani tudi skupaj z Ileničem začeli 11. januarja.

"Mitja Ilenič je dokazal, da je eden izmed največjih potencialov v Sloveniji. Z odličnimi igrami in odnosom do nogometa si je v zelo kratkem času zaslužil narediti korak naprej. Pomembno je, da igra. Zanj je bilo kar nekaj zanimanja, toda menim, da smo se pravilno odločili," je prestop ocenil športni direktor Domžal Senijad Ibričić.

"Gre za fantastičen uspeh tako za klub, ki seveda živi na račun tega, kot igralca, ki bo zagotovo imel krasno kariero. Liga MLS je v zadnjih letih spremenila način delovanja. Poudarek daje razvoju in kasneje prodaji mladih igralcev. Starejših oziroma izkušenih posameznikov ni več toliko, saj so tudi na drugem koncu sveta opazili, da je delo z mladimi edina prava pot," je še dodal nekdanji nogometaš Domžal.

Okrepitev pri Kopru

Koper pa je okrepil Wilkims Ochieng. "Ponudila se je priložnost, da v Koper pripeljemo mladega nogometaša, ki ima za seboj kakovostno nogometno šolo. Tudi zaradi tega, ker je v tako velikem klubu pri teh letih že imel profesionalno pogodbo, nisem okleval in ugotovil, da bo v Kopru še lahko napredoval," je o nogometašu, ki ima za seboj nogometno šolanje v akademiji Cluba Brugge, povedal športni direktor Ivica Guberac.

Koper je po 20 krogih na drugem mestu lestvice Prve lige Telemach, za vodilno Olimpijo zaostaja za 13 točk.

