Alen Kozar po sedmih letih zapušča Muro. Z vmesnim postankom v Kidričevem, kjer je bil član Aluminija (2013–2016), je danes 27-letni Kozar večji del kariere odigral za matični klub. Kot kapetan je prehodil pot od tretje lige do naslova prvakov in naprej v Evropo. Za črnobele je odigral 202 tekmi v vseh tekmovanjih, ob tem pa dosegel 27 golov. "Alen je bil med tistimi, ki so najbolj okusili, kaj pomeni preboj iz tretje lige pa vse do Evrope. Skupaj z nami je spisal najuspešnejše poglavje kluba. Hvaležni smo mu za vse, kar je dal Muri, in mu želimo veliko sreče v nadaljevanju kariere," je povedal predsednik kluba Robert Kuzmič.

Alen Kozar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Prišel je čas, ko je potrebna sprememba, nov izziv v karieri. Vesel in ponosen sem na vsa leta, ko smo skupaj zgradili tako lepo zgodbo, in želim si, da se ta zgodba razvija še naprej. Rad bi se zahvalil vsem v klubu in okoli njega, navijačem in še posebej Black Gringosom za veliko podporo skozi vsa ta leta," ob odhodu sporoča Kozar, ki se bo prvič preizkusil v tujini. Kam odhaja, niso sporočili. Kozar je v jesenskem delu prvenstva odigral le 125 minut. V zadnjih treh letih je imel nemalo težav s poškodbami. Z Muro je imel sicer veljavno pogodbo samo še do konca te sezone.

𝐊𝐀𝐏𝐄𝐓𝐀𝐍, 𝐅𝐀𝐋𝐀!



Alen Kozar po sedmih letih zapušča Fazanerijo in se prvič v karieri seli v tujino.



»Vesel in ponosen sem na vsa leta, ko smo skupaj zgraditi tako lepo zgodbo«



Več➡️ https://t.co/yisYch7YbI#čarnobejli #mismomura #PrvaLigaTelemach pic.twitter.com/2cePYmOpzc — NŠ Mura (@nsmura_ms) January 2, 2023

Ponudbe za prestop naj bi imela tudi Tio Cipot in Luka Bobičanec.

Mura bo spomladanski del prvenstva začela na šestem mestu. Prvi dvoboj bo drugi konec tedna v februarju odigrala proti Celju v gosteh.