Celjani nesporni kralji prestopnega roka, vrnil se je Belgijec

Celjani, ki so jesenski del 1. SNL končali na visokem tretjem mestu, se krepijo na vseh položajih. Po vratarju Matku Obradoviću, branilcih Žanu Karničniku in Klemnu Nemaniču ter zveznem igralcu Luki Bobičancu je celjski klub predstavil novo zimsko okrepitev. Na stadion Z'dežele se vrača mladi belgijski napadalec Ibrahim Kargbo mlajši.

Tik pred začetkom zimskega pripravljalnega obdobja okrepljen tudi napad: Ibrahim Kargbo ml., dobrodošel v Celju! 👑⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/oeLygma73T — NK Celje (@NKCelje) January 5, 2023

Lani se je Celjanom pridružil januarja, ko je še čutil posledice hujše poškodbe noge, ki jo je staknil v ukrajinskem prvenstvu kot nogometaš Olimpika iz Donecka. S Celjani je odpotoval na priprave v Turčijo, a na koncu ni prišlo do sodelovanja. Leto dni pozneje je drugače. ''Res sem vesel, da sem nazaj, saj sem se tukaj od prvega trenutka dalje počutil toplo sprejetega. Vsi ljudje v klubu so mi želeli pomagati pri vrnitvi na zelenice, a se lani ni izšlo. Bolečina je bila prevelika in potreboval sem še nekaj mesecev, da sem se vrnil na želeni nivo. Čeprav nisem zabeležil nastopa, sem ostal v stiku s soigralci prek družbenih omrežij, saj smo v tistem kratkem obdobju spletli prijateljske vezi. Tudi klub sem spremljal in si obljubil, da se bom, če se mi bo ponudila priložnost, vrnil in poskusil upravičiti zaupanje, ki mi ga je takrat klub izkazal, ko še nisem bil pripravljen. Zdaj sem se vrnil motiviran, da to zaupanje poplačam z dobrimi predstavami," je sporočil Belgijec.