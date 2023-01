Gorica pripeljala Francoza, ki bi znal presenetiti v spomladanskem delu

Mladi reprezentančni vezist Bosne in Hercegovine Zvonimir Petrović se je pred tem dokazoval v nogometni šoli domačega Viteza, že pri 18 letih pa je zapustil domovino in odšel v poljsko ligo.

Pri Koroni je najprej igral za mlajše selekcije, potem pa tudi za člansko. V prvi poljski ligi je zbral 37 nastopov. V jesenskem delu te sezone je nastopil na 13 tekmah v Prvi ligi Telemach.

"S klubom sem se o podaljšanju pogovarjal skoraj dva meseca. Načrti so mi všeč, prav tako imam podporo trenerja in uprave. Mislim, da je to prava rešitev za nadaljevanje kariere. Še veliko imam pokazati, predvsem pomagati v boju za obstanek. Gorica me je z izkazanim zaupanjem vrnila v življenje, zato sem se ji z novo pogodbo želel oddolžiti," je za spletno stran dejal Petrović. Dvaindvajsetletni vezist je podpisal pogodbo z Gorico do konca sezone 2023/24.

Francoz potrebuje čas, da se vrne na najvišjo raven

Prvi pravi novinec Gorice v zimskem prestopnem roku pa je Djibril Dianessy, 26-letni Francoz malijskih korenin, ki lahko igra na vseh položajih v napadu. Dianessy velja za produkt francoskega Toulousa, ima pa tudi izkušnje z nastopanjem na Nizozemskem, saj je branil barve Fortune Sittard in Maastrichta. V prejšnji sezoni se je vrnil v domovino in zaigral za Pau. Z Gorico je bil v stiku že ob koncu jesenskega dela sezone, ko je tudi opravil nekaj treningov.

"Lanska sezona je bila zame zahtevna, saj sem se resno poškodoval. Po rehabilitaciji nisem prišel v pravi ritem in zaradi tega sem igral nekoliko manj. Že jeseni sem se pogovarjal s športnim direktorjem, ki mi je predstavil klub in projekt, ki sta mi bila zelo všeč. To sodelovanje je lahko vzajemno - potrebujem čas, da se vrnem na najvišji nivo, sam pa lahko klubu pomagam pri uresničevanju ciljev," je dejal Dianessy, ki je dodal, da je imel tudi nekaj drugih opcij, a nobena ni predstavljala takšnega izziva, kot ta v Novi Gorici.

Športni direktor Admir Kršić pa je poudaril, da od novinca pričakujejo veliko. "Zaveda se, zakaj je tukaj, tudi sam želi pomagati klubu in s tem sebi. Mislim, da bi znal biti prijetno presenečenje spomladanskega dela prve lige."

