Oršić na Otok, Koper podaljšal z Edomwonyijem

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je podaljšal pogodbo z nigerijskim napadalcem Brightom Edomwonyijem. Kot so sporočili iz kluba, bo 28-letnik na Bonifiki ostal do konca sezone 2023/24.

Bright Edomwonyi se je Kopru pridružil septembra, odigral deset tekem in in se trikrat vpisal med strelce. "Veseli nas, da smo se dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Bright je odličen napadalec, zato od njega tudi veliko pričakujemo," je ob tem za klubsko spletno stran povedal športni direktor Ivica Guberac.

Oršić tudi uradno pri Southamptonu

Mislav Oršić Foto: Reuters Hrvaški nogometni reprezentant Mislav Oršić, ki je v sezoni 2014/15 igral tudi za Celje, je tudi uradno novi član angleškega prvoligaša Southamptona. Angleži so za 30-letnega vezista zagrebškemu Dinamu plačali 6,8 milijona evrov. Prestop sta potrdila tudi oba vpletena kluba. Oršić je z novimi delodajalci podpisal dveinpolletno pogodbo. "Zelo sem vesel, da sem tukaj. Pripravljen sem, motiviran in upam, da bom pomagal klubu doseči zastavljene cilje," je za spletno stran Southamptona, ki v angleški ligi zaseda zadnje mesto, dejal Oršić.

Ta je Dinamo zapustil po štirih letih in pol, z njim je osvojil naslov državnega prvaka v zadnjih štirih sezonah, ob tem pa je postal tudi najboljši strelec kluba v evropskih tekmovanjih, v ligi prvakov in evropski ligi je dosegel 28 golov. Skupno je za Dinamo igral 216 tekem in dosegel 91 zadetkov. Pomembno vlogo je igral tudi v hrvaški reprezentanci, ki je decembra osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu.

Chelsea pripeljal mladega Brazilca

Chelsea je igralski kader okrepil z mladim vezistom Andreyem Santosom. Brazilskega reprezentanta do 20 let so si želeli še nekateri veliki klubi, vključno s Paris Saint-Germainom, Manchester Cityjem in Barcelono, posebej ko je lani zaigral za člansko ekipo Vasca da Game. Osemnajstletnik je dosegel osem golov na 33 tekmah v brazilski drugi ligi v letu 2022 in pomagal Vascu nazaj v prvo ligo. Chelsea bo zanj odštel predvidoma 12,5 milijona evrov..

Butland do konca sezone pri Manchster Unitedu

Jack Butland Foto: Guliverimage Manchester United si je od Crystal Palacea do konca sezone izposodil vratarja Jacka Butlanda. Nekdanji angleški reprezentant bo pri Unitedu tretji vratar, zamenjal pa bo Martina Dubrovko, ki se je vrnil k Newcastlu.

"Pomembno je imeti tri izkušene vratarje. Zaupam v Davida De Geo in Toma Heatona, a njima se lahko med sezono kaj zgodi. Tak primer sem imel lani pri Ajaxu," je dejal trener Uniteda Erik ten Hag. Butland je zbral devet nastopov za angleško reprezentanco, kot sam pravi, pa je ponosen, da bo postal del Uniteda.