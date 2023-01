Slovenec, ki se pri 36 letih prvič podaja v tujino. Vsaj na papirju.

Aleksander Rajčević je v preteklosti osvajal lovorike kot po tekočem traku. S Koprom je osvojil prvenstvo in tri pokale, z Mariborom je bil sedemkrat državni prvak, od tega kar šestkrat zapored, trikrat je osvojil pokal in superpokal, velik pečat pa je pustil tudi v Evropi. Tako se je veselil po vrnitvi iz Glasgowa, ko je Maribor premagal Celtic in se leta 2014 uvrstil v ligo prvakov.

Aleksander Rajčević je v preteklosti osvajal lovorike kot po tekočem traku. S Koprom je osvojil prvenstvo in tri pokale, z Mariborom je bil sedemkrat državni prvak, od tega kar šestkrat zapored, trikrat je osvojil pokal in superpokal, velik pečat pa je pustil tudi v Evropi. Tako se je veselil po vrnitvi iz Glasgowa, ko je Maribor premagal Celtic in se leta 2014 uvrstil v ligo prvakov. Foto: Gregor Krajnčič / Sportida

Ni več najmlajši. V obrambi vse težje dohaja ritem z mlajšimi, bolje pripravljenimi in hitrejšimi igralci. Pri Kopru ni več igral toliko, kot bi si želel, zato je ob koncu leta naredil nekaj pričakovanega, nekaj, kar je že večkrat napovedal v javnosti: poslovil se je od Bonifike. "Koper, hvala za vse," je v začetku leta 2023 objavil na Instagramu.

"Vedel sem, da mi poteče pogodba, pri Kopru pa so mi dali vedeti, da je ne bodo podaljšali. Tako sem se zahvalil Kopru za vse in se podal na novo pot. Ne nameravam pa še končati nogometne kariere. Vsaj še nekaj časa," je kmalu izpolnil napoved, da se bolj vidi v katerem izmed nižjeligašev iz sosednjih dežel kot pa v slovenskem prvoligašu.

Ne ve, ali mu lahko kdo v Sloveniji ponudi kaj več

Čeprav bi se marsikdo vprašal, zakaj ne vztraja v 1. SNL, kjer bi si lahko lažje napolnil žepe kot v Italiji na neprofesionalni ravni, jim odgovarja: "Da bi lahko v Sloveniji še zaslužil? Ne vem, ali mi lahko kdo v Sloveniji ponudi kaj več. Saj je povsod isto. Ne verjamem, da bi šel nekdo v to, da bi pripeljal 36-letnega nogometaša. Saj vemo, kako se dela v Sloveniji, kako se v ospredje meče mlade," je v pogovoru za Sportal pojasnil odločitev, zakaj zapušča 1. SNL.

Pri Kopru je nosil kapetanski trak, zadnjo tekmo v dresu kanarčkov pa je odigral 10. decembra 2022 v Stožicah proti Bravu (1:0). Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnjih sezonah je nosil dres Kopra, kjer je tudi storil prve prvoligaške korake. Takrat še kot najstnik, ko je s kanarčki osvojil tako naslov kot pokal. Po vsem, kar je dal klubu z Bonifike, mu pripravljajo presenečenje. "Izkazali so mi spoštovanje. Pogovarjali smo se s športnim direktorjem in predsednikom (Ivica in Ante Guberac, op. p.), razmišlja se o nečem," je bil skrivnosten, bolj pa se mu je razvezal jezik, ko je bilo govora o njegovem novem klubu, Krasu iz Repena, ki nastopa v nižjih italijanskih ligah in je v preteklosti sodeloval že s številnimi znanimi slovenskimi imeni.

S Koprom je leta 2010 prvič postal državni prvak. Tako je proslavljal naslov v Lendavi s takratnim ožjim sodelavcem v obrambi, vratarjem Erminom Hasićem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"S predsednikom Krasa sva se dogovorila za sodelovanje do poletja, potem pa bomo videli, kako naprej, ali bodo sploh zadovoljni. Morda pa oddelam še kakšno sezono, potem pa bo resnično počasi dovolj. Kmalu bom star 38 let, to pa je že kar starost," se zaveda, da biološka starost ni več njegov zaveznik in da se bo v bližnji prihodnosti, podobno kot so se nedavno njegov veliki prijatelj Mitja Viler, pa za njim Ivica Guberac, Senijad Ibričić, Marcos Tavares in še kdo, ki so že pošteno zajadrali v četrto desetletje, poslovili od igrišč.

Za zdaj še čuti iskrico, adrenalin. Noče se še posloviti od nogometa, po drugi strani pa, iskreno povedano, sam pri sebi še ne ve najbolje, s čim bi se ukvarjal, ko bo enkrat počil nogometni mehurček in bo konec načina življenja, ki ga je poznal vse od najstniških let.

Oče ga že zbada, ali ga mika delo v Luki Koper

Velja za enega največjih slovenskih nogometašev tega stoletja, ki se niso nikoli, zlasti ko je govora o njihovih najboljših letih, odpravili v tujino. Podobno kot Mitja Viler. "O tem se z njim pogosto šaliva. Rada hodiva na kavico, se mu je pa treba, ker ima redno službo, časovno prilagajati. In debatirava. Je prekrasen sogovornik," se še vedno druži s someščanom, s katerim sta vrsto let skupaj igrala tako v Kopru kot tudi Mariboru.

Z Mitjo Vilerjem sta prehodila ogromno skupnih nogometnih poti in ostajala zvesta zgolj klubom iz 1. SNL. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Če je Viler po koncu kariere hitro našel novo poslanstvo v življenju in se posvetil novi poslovni karieri, opravlja poklic zavarovalnega agenta, pa Rajčević sam pri sebi še razmišlja, kaj bi lahko počel, ko bo nekega dne kopačke obesil na klin. "Mika me veliko stvari, treba se bo le odločiti, kako in kaj. Ne le nogomet, zanimajo me tudi druga področja. V bistvu sem odprt za vse. Še kako bi me zanimala kakšna redna služba, ko bi delal od ponedeljka do petka, nato pa bil za konec tedna prost in več časa posvetil družini. Da ne bi bil vedno odvisen le od tekem. No, to bi me zelo zanimalo. Oče, ki dela pri Luka Koper, mi v šali že sporoča, naj mu povem, ali me zanima kakšno delo tam, pa mi bo skušal kaj urediti," že malce pogleduje proti obdobju, ko se bo treba posvetiti drugim stvarem kot pa le nogometu.

Kar zadeva obveznosti pri Krasu, jih je neprimerno manj kot pri Kopru ali pa še prej Mariboru. "Na teden imamo le tri treninge, nato pa skoraj vsak konec tedna sledi tekma. Kdaj tudi ne, saj imajo Italijani kar nekaj praznikov," čuti, da bo njegov delavnik zdaj manj naporen, tako da bo oče dveh otrok lahko našel več časa tudi za družino.

Zakaj bi sploh zapuščal Maribor?

Zakaj ni nikoli zapustil Slovenije, ko je veljal za enega najbolj cenjenih slovenskih branilcev, leta 2013 pa tudi uresničil otroško željo in nastopil za reprezentanco?

Pri Mariboru se je hitro navadil na serijsko osvajanje lovorik. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Kaj pa vem. Ko sem bil pri Kopru, je bilo nekaj ponudb, a se je zapletlo pri odškodnini, pri Mariboru pa je imel vse v svojih rokah Zlatko Zahović. Po prvem nastopu v ligi prvakov sem prejel ponudbo iz Poljske, tega se spominjam, a sem jo zaradi osebnih razlogov zavrnil. To pa je bilo tudi vse. Zakaj bi sploh zapuščal Maribor, saj mi je kot klub ponudil vse. Dobre zaslužke, vrhunsko organizacijo in redne nastope v Evropi," je raje ostal v Mariboru in z njim osvajal najvišja mesta, kot pa odšel h kateremu tujemu klubu, s katerim ne bi mogel dosegati tako odmevnih uvrstitev v Evropi.

"Ko pogledam za nazaj, mi ni bilo žal. Morda je prisotno le nekaj grenkega priokusa, ker se nisem preizkusil v tujini, sem pa po drugi strani vse doživel doma."

Zlatko Zahović nas je imel za sinove

V karieri je spoznal ogromno velikih nogometnih imen. Vselej rad izpostavi nekdanjega športnega direktorja Maribora, ki ima posebno mesto v zgodovini slovenskega nogometa. To je Zlatko Zahović. "Velik človek. Ko je prišel k nam, igralcem, v slačilnico, je vedno nastala tišina. Ima izjemno karizmo, do njega čutiš ogromno spoštovanje, vsi smo ga neizmerno upoštevali. Vedelo se je, da bo tisto, kar je rekel, zagotovo držalo. Samo poslušali smo ga in čakali, kaj bo rekel. In čakali, ali bodo besede pozitivne ali negativne. Zlatko nas je imel za sinove, toliko časa smo bili skupaj. Imel nas je za svojo družino, imeli smo zelo lep odnos. Ni bil le posloven, ampak smo postali pravi prijatelji," je najboljšemu strelcu slovenske reprezentance vseh časov hvaležen za vse, kar je storil, da se je na Štajerskem počutil kot doma.

V karieri se je mnogo naučil od Zlatka Zahovića, dolgoletnega športnega direktorja vijolic, ki je mariborski klub postavil na evropski zemljevid. Foto: Vid Ponikvar

Zahović je z njim prvič navezal stik, ko se je pri Kopru potegoval za naslov prvaka in se razvijal v enega boljših branilcev, kar jih ima Slovenija. "Po jesenskem delu smo bili prvi, nato pa je slišal, da mi po koncu sezone poteče pogodba s Koprom. Ker mi glede tega v Kopru niso ničesar ponudili, čeprav je bil že maj, sem se odločil za spremembo. Želel sem zamenjati okolje. Nisem hotel ostati v coni udobja, čeprav smo bili s Koprom prvaki, ampak se odločil za Maribor. V to me je še dodatno prepričal Zahović. Prišel je na Primorsko in mi v živo predstavil svoje želje. Ko takšne besede v živo slišiš od takšne osebe, kot je Zlatko, si še bolj motiviran. Po tej ponudbi se mi ni bilo težko odločiti," se še dobro spominja sestanka, ki ga je opravil v Kopru, na njem pa je bil prisoten tudi njegov takratni agent Amir Ružnić.

Pavlin ga je očaral, Katanec mu je uresničil otroško željo

Zanimivo je bilo, da je edini naslov prvaka s Koprom osvojil s pomočjo Mirana Pavlina, s katerim je pozneje tesno sodeloval tudi v Ljudskem vrtu. "Ko se je pridružil Mariboru, sva se glede tega večkrat pošalila in nasmejala. Je bil pa Pajo res vrhunski igralec. V veselje mi je bilo, da sem si lahko z njim delil slačilnico. Brez njega nam pred 12 leti ne bi uspelo osvojiti naslova prvaka. Čeprav je imel že 38 let, je bil najboljši igralec lige. Bil je tudi izbran za najboljšega," je pojasnil, da je v njegovi karieri velik pečat pustil tudi Pavlin, še eden izmed znamenitih obrazov zlate Katančeve generacije.

Prvi in edini nastop za slovensko reprezentanco je vknjižil pred desetimi leti, ko je v Stožicah gostovala izbrana vrsta BiH. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Spoznal pa je tudi Srečka Katanca. In to v državnem dresu. Srečko Nazionale mu je namreč izpolnil otroško željo, pod njegovim vodstvom je za izbrano vrsto leta 2013 v Stožicah igral proti Bosni in Hercegovini. "Bilo je vrhunsko. Ni kaj reči. Ponos, veselje, ko si zraven … To je nekaj najlepšega. Nastop za reprezentanco je posebno zadovoljstvo. In to še na polnem stadionu proti BiH, za katero sta igrala Džeko in Pjanić. Kaj bi sploh lahko bilo lepšega? Dobro, poleg boljšega rezultata, saj smo tisto tekmo izgubili (smeh, op. p.)," se rad spominja prijateljskega dvoboja s tedanjimi izbranci Safeta Sušića (0:3). Pa to sploh ni bila njegova prva reprezentančna izkušnja.

Družil se je z južnoafriškimi junaki, zdaj brani barve Krasa

Z najboljšimi slovenskimi nogometaši se je družil že nekaj let prej, ko je Matjaž Kek iskal potnike za SP 2010 v Južni Afriki. "Kek me je povabil na začetek priprav. Teden dni smo se pripravljali v Mariboru, nato pa sem odpadel s seznama potnikov za nadaljevanje priprav v Italiji. Takrat sem bil presrečen, da sem sploh lahko bil zraven. In, zanimivo, spoznal sem kar nekaj poznejših soigralcev pri Mariboru," je izpostavil Milivoja Novakovića, Marka Šulerja in Jasmina Handanovića. Kmalu za tem je iz Kopra prestopil k Mariboru in si za kratek čas delil slačilnico tudi z Josipom Iličićem. "Tudi to sem doživel, to so bili prekrasni časi," je obujal spomine.

V karieri se je navezal na številko 26, ki že dolgo krasi njegov dres. Zakaj? "Rojen sem 17. novembra, zato sem pri Kopru želel izbrati 17, a je bila že zasedena. Edina številka, ki je bila še na voljo, je bila 26. Tako sem takrat v 1. SNL debitiral v tem dresu, nato pa mi je številka 26 prirasla k srcu," je pojasnil Rajčević, ki je doživel posebno čast leta 2020, ko je po 10 letih zapustil Maribor, vijolice pa so se odločile, da bodo njegov dres s številko 26 zamrznile za deset let, tako da je do leta 2030 ne bo mogel uporabljati nihče drug. "To je bila res lepa gesta," se spominja Koprčan. Foto: NK Maribor

Z nogometom vendarle še ni opravil. Zdaj je že resnem pogonu. Kras Repen nadaljuje prvenstvo čez dva tedna, tako da bo čas za daljše družinske počitnice šele poleti. "Dalibor Volaš mi je o tem majhnem, a prisrčnem klubu povedal veliko lepega. Dalibor Radujko tudi. Veliko je bilo Slovencev, ki so tam igrali. Predsednik, zamejski Slovenec, me je hitro prepričal," se veseli, da bo končno vstopil v sezono brez dvojnih priprav. Prepričan je, čeprav se bo igralo na bistveno nižji ravni, da bo še vedno prisoten tekmovalni adrenalin. Pri Krasu bi osrednji branilski par lahko sestavljal z Bojanom Đukićem, nekdanjim igralcem Gorice in Kopra ter sovrstnikom, saj je od Rajčevića – verjeli ali ne – starejši le 11 dni.