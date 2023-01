Hajduk brez največjih asov razorožil Celjane, Koper vstal od mrtvih

V soboto je bila dejavna polovica slovenskih nogometnih prvoligašev. Koprčani so po velikem preobratu (od 0:2 do 3:2) na Bonifiki premagali Radomlje, ki jih je vodil donedavni športni direktor kanarčkov Oliver Bogatinov, Celjani so na Hrvaškem ostali praznih rok proti oslabljeni zasedbi Hajduka, Domžalčani so izgubili v Varaždinu, Gorica pa proti drugoligašu v Dekanih.

Še v prejšnji sezoni sta sodelovala (in osvojila pokal), zdaj pa sta tekmeca. Zoran Zeljković je trener Kopra, Oliver Bogatinov pa strateg Radomelj. Foto: Grega Valančič/Sportida Na Bonifiki je v soboto potekal ''prvoligaški'' spopad med Koprom in Radomljami. V finale 2. Memoriala Milan Ščulac so se uvrstili kanarčki, ki jim sprva proti izbrancem Oliverja Bogatinova, še v prejšnji sezoni športnega direktorja koprskega kluba, ni šlo najbolje. Mlinarji so po zadetkih Esterja Soklerja in Vedrana Vrhovca po 16 minutah vodili že z 2:0, a so nato Primorci poskrbeli za popoln preobrat.

Še pred koncem prvega dela je znižal zaostanek Matej Palčič, v zadnji četrtini srečanja pa sta v polno zadela Wilkims Ochieng (19-letni Kenijec je zadel še na drugi letošnji pripravljalni tekmi) in Luka Kambič.

Varovanci Zorana Zeljkovića se bodo v nedeljo v finalu prijateljskega turnirja pomerili z Dekani, ki so bili v drugem polfinalu boljši od Gorice. Drugoligaš je tako pokvaril načrte prvoligašu, za katerega je edini zadetek na srečanju dosegel Hrvat Miroslav Iličić.

V soboto sta bila odigrana dva slovensko-hrvaška prvoligaška obračuna. Celjani so se po odmevnem remiju proti zagrebškemu Dinamu (1:1) pomerili še s splitskim Hajdukom. Čeprav so vsaj v prvem polčasu nastopili v najmočnejši postavi, znova v začetni enajsterici ni primanjkovalo nekdanjih asov Mure (Obradović, Karničnik, Zec, Nemanić, Milić, Zabukovnik, Kouter, Bobičanec, Kargbo Jr, Matko in Gorenc), medtem ko so Dalmatinci spočili kar nekaj zelo pomembnih igralcev, med njimi tudi najboljšega nogometaša Marka Livajo, so Celjani vpisali prvi poraz. Hajduk je v Poreču zmagal z 2:0.

Poraz so doživeli tudi Domžalčani. V obračunu petouvrščenih ekip hrvaškega in slovenskega prvenstva so priznali premoč Varaždinu. Rumene družine, ki je ostala brez hrvaškega napadalca Ivana Durdova, novopečenega nogometaša belgijskega kluba Oostende, zaradi bolezni ni vodil Simon Rožman. Nadomeščal ga je Luka Gobec. Domžale so po prvem polčasu zaostajale z 0:2, nato pa je Slobodan Vuk v 66. minuti postavil končni rezultat.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija – Rakow Czestochowa (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper – Dekani (Slo/2) 21. 1. Koper – Crvena zvezda (Srb/1) 25. 1. Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) 23. 1. Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 26. 1. Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 17. 1. Maribor – Aluminij (Slo/2) 22. 1. Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) 25. 1. Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale – Fehervar (Mad/1) 20. 1. Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura – Bistrica (Slo/2) 23. 1. Mura – Ried (Avt/1) 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 19. 1. Bravo – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 21. 1. Bravo – Slovačko (Češ/1) 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica – Radomlje (Slo/1) 18. 1. Gorica – Radnički Niš (Srb/1) 21. 1. Gorica – Brinje Grosuplje (Slo/2) 25. 1. Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje - Gorica (Slo/1) 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) 25. 1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

