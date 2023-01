Avstrijski podprvak boljši od Mure, ki je predstavila pet novincev

Nogometaši Mure so odigrali prvo tekmo v letu 2023. Na Čatežu so se pomerili s črno-belim ''partnerjem'' iz Avstrije. Graški Sturm, za katerega sta nastopila slovenska reprezentanta Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković, je bil boljši s 3:1. Za Muro, ki je v zimskem prestopnem roku izgubila kar nekaj pomembnih igralcev, je prvič zaigralo pet novincev (Florijan Raduha, Filippo Tripi, Luka Turudija, Ivan Šarić in Lazar Zličić), častni zadetek pa je prispeval prvi strelec 1. SNL Mirlind Daku.

Po Kopru, Celju, Domžalah, Gorici in Radomljah je prvo tekmo v letu 2023 odigrala tudi Mura. V Športnem centru Terme Čatež se je pomerila z avstrijskim podprvakom Sturmom. Tekmec iz Gradca, s katerim se je Mura merila predlani v Evropi in ostala praznih rok, je bil tokrat boljši. Črno-beli iz Avstrije, ki so se prejšnji mesec pripravljali na nadaljevanje sezone v Španiji, so zmagali s 3:1. Zanj sta zaigrala tudi oba slovenska legionarja v Gradcu. Tomi Horvat je začel dvoboj od prve minute, Jon Gorenc Stanković pa je vstopil v igro v drugem polčasu in prispeval podajo za drugi gol Sturma.

Mladi slovenski reprezentant Tio Cipot je vse bližje sklenitvi sodelovanja s Spezio. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Trener Mure Damir Čontala, ki ni računal na Tia Cipota, ki je vse bližje sklenitvi dogovora s članom serie A Spezio (Mura bi lahko za 19-letnega upa slovenskega nogometa zaslužila okrog milijon evrov), je začel dvoboj s štirimi novinci. Prvič so za "čarno-bejle" zaigrali Florijan Raduha, Filippo Tripi, Luka Turudija in Ivan Šarić, v drugem polčasu pa je krstni nastop za slovenskega prvaka iz leta 2021 vpisal še Lazar Zličić. Edini zadetek za Muro je dosegel najboljši strelec 1. SNL Mirlind Daku. V 32. minuti je izenačil na 1:1.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija – Rakow Czestochowa (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper – Radomlje (Slo/1) 15. 1. Koper – Gorica (Slo/1)/Dekani (Slo/2) 21. 1. Koper – Crvena zvezda (Srb/1) 25. 1. Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) 23. 1. Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 26. 1. Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 17. 1. Maribor – Aluminij (Slo/2) 22. 1. Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) 25. 1. Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Domžale – Varaždin (Hrv/1) 18. 1. Domžale – Fehervar (Mad/1) 20. 1. Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura – Bistrica (Slo/2) 23. 1. Mura – Ried (Avt/1) 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 19. 1. Bravo – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 21. 1. Bravo – Slovačko (Češ/1) 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Gorica – Jadran Dekani (Slo/2) 15. 1. Gorica – Koper (Slo/1)/Kapfenberg (Avt/2) 18. 1. Gorica – Radnički Niš (Srb/1) 21. 1. Gorica – Brinje Grosuplje (Slo/2) 25. 1. Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) - Radomlje 15. 1. Radomlje - Dekani (Slo/2)/Gorica (Slo/1) 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) 25. 1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor