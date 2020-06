Luka Elsner izgubil bitko za francosko prvo ligo

Kot kaže, sta francoska nogometna kluba Amiens slovenskega trenerja Luke Elsnerja in Toulouse izgubila bitko proti izpadu iz prve lige ligue 1. Na generalni skupščini najvišje francoske nogometne lige (LFP) so namreč danes potrdili, da bo prva liga kljub koronavirusni pandemiji ostala omejena na 20 klubov.

Najpomembnejše francosko nogometno tekmovanje je edino od velikih v Evropi, ki se zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo nadaljevalo, 30. aprila so ga predčasno končali. Prvak je že sedmič v zadnjih osmih letih postal PSG.

Na zadnjih dveh mestih sta bila Amiens in Toulouse, a sta se na odločitev o izpadu v drugo ligo pritožila na francosko vrhovno sodišče. To je 9. junija ugodilo pritožbi obeh klubov.

Navijači Amiensa v novi sezoni ne bodo več spremljali prvoligaškega nogometa. Foto: Reuters

Sodišče je vodstvo lige in tamkajšnjo krovno nogometno organizacijo tedaj obvestilo, naj sestavita format lige, v kateri bo 22 ekip, dve več kot običajno, klubi pa so navkljub temu prejšnji teden izglasovali, danes pa je odločitev potrdila še generalna skupščina LFP, da format ostaja isti kot doslej. Na generalni skupščini so potrdili enak format lige s 74,5-odstotno večino, so sporočili iz LFP.

V petek mora sicer odločitev še potrditi Francoska nogometna zveza (FFF) na svoji generalni skupščini. Po skupščini FFF se bo sestal tudi odbor francoske lige in prilagodil tekmovalni koledar za sezono 2020/21, poroča STA.