Napeto v Franciji: Amiensu Luke Elsnerja in Toulousu vendarle grozi izpad

Vodstvo najvišje francoske nogometne lige (LFP) je z veliko večino zavrnila možnost povečanja lige in je za razpravo na generalni skupščini, ki bo v torek, 23. junija, predlagala zdajšnjo sestavo lige z 20 klubi. To pomeni, da Amiensu slovenskega trenerja Luke Elsnerja in Toulouseu grozi izpad iz elitne lige.