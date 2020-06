Pet pozitivnih v nogometnem klubu Saint Etienne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Saint Etienne je sporočil, da so na testiranjih igralcev in delavcev v klubu odkrili pet pozitivnih primerov na novi koronavirus. Vsi so zdaj v domači izolaciji, klub pa nadaljuje priprave na začetek nove sezone.