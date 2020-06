Napoli je v sredo zvečer na Olimpijskem stadionu v Rimu v finalu italijanskega pokala po enajstmetrovkah premagal Juventus in prišel do prve lovorike po šestih letih čakanja. Po veliki zmagi je na ulicah prišlo do prizorov norega slavja, ob katerem so glas dvignili predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije.

Malo za tem, ko je Napoli po strelih z enajstih metrov pred praznimi tribunami stadiona v Rimu v obup spravil Cristiana Ronalda in soigralce, so navijači v Neaplju krenili na ulice in začeli proslavljati prvo lovoriko po letu 2014. Tudi takrat so se končne zmage veselili v pokalnem tekmovanju.

Proslava množic ljudi skoraj milijonskega mesta, ki leži ob še vedno aktivnem vulkanu Vezuv, se je nadaljevala še v naslednjih urah, vrhunec pa dosegla okoli druge ure zjutraj, ko so se iz Rima vrnili nogometaši na čelu s trenerjem Gennarom Gattusom, ki je v Rimu prišel do svoje prve trenerske lovorike.

Takšnih proslav smo od navijačev Napolija, ki spadajo med najbolj goreče v Italiji, seveda vajeni, a so ob prizorih iz Neaplja številni privzdignili obrvi. V luči pandemije koronavirusa, ki je v zadnjih dneh spet začela kazati nove znake tudi v Sloveniji, je takšno ravnanje neodgovorno. Na to so hitro opozorili tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Rajanje navijačev Napolija na ulicah Neaplja:

Dr. Ranieri Guerra: Prizori iz Neaplja so grozljivi

"Takšno slavje lahko povzroči velike težave. V tem trenutku si česa takega ne smemo privoščiti. K sreči je obolelih z novim koronavirusom v tem predalu Italije veliko manj kot kje drugje, a to ne pomeni, da je takšno obnašanje odgovorno. Naj spomnimo, kaj se je zgodilo po tekmi med Atalanto in Valencio v ligi prvakov v Milanu. Prizori, ki prihajajo iz Neaplja, so grozljivi," je povedal predstavnik organizacije WHO v Italiji, dr. Ranieri Guerra.

Italija je po zadnjih podatkih z 237.828 primeri na osmem mestu svetovne lestvice obolelih s koronavirusom. Za posledicami te bolezni je do zdaj v Italiji umrlo 570 ljudi.

Prizore, o katerih je govoril italijanski predstavnik organizacije WHO, si lahko ogledate spodaj.

Slavje navijačev na ulicah Neaplja:

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters