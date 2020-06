Napoli po 11-metrovkah prek Juventusa do pokalne lovorike

Na olimpijskem stadionu v Rimu sta se v finalu italijanskega pokala udarila Juventus in Napoli. V rednem delu zadetka ni bilo, po 11-metrovkah pa so s 4:2 slavili Neapeljčani, ki se veselijo šestega naslova pokalnega prvaka.

Zmagovalca so odločili streli z bele pike, čeprav je imel Napoli globoko v sodniškem dodatku izjemno priložnost, najprej je strel Nikole Maksimovića obranil Gianluigi Buffon, nato pa so Neapeljčani še zatresli vratnico prek Eljifa Elmasa. V 24. minuti jo je sicer tudi Lorenzo Insigne.

Pri enajstmetrovkah pa so pri Napoliju zadeli vsi prvi štirje, Insigne, Matteo Politano, Nikola Maksimović in Arkadiusz Milik, pri Juventusu pa sta kot prva, Paulo Dybala in Danilo, zapravila svoja strela. Prvemu je strel obranil vratar, drugi pa je žogo poslal čez prečko. Uspešna sta bila tako le Leonardo Bonucci in Aaron Ramsey.

Juventus je ostal še brez druge lovorike v tej sezoni. Decembra ga je v superpokalu premagal Lazio. Foto: Reuters

Napoli je tako osvojil šesto pokalno lovoriko. Zadnjič je bil pokalni prvak leta 2014. Dve leti pred tem sta se kluba prav tako srečala v finalu pokalnega tekmovanja, z 2;0 so slavili "sinje modri".

Juventus je v tej sezoni ostal še brez druge lovorike, v superpokalu ga je premagal Lazio.

Italijanski pokal, finale

Sreda, 17. junij



Napoli : Juventus 4:2* (0:0)

* po 11-metrovkah