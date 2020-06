Handanovićevi po golu rekorderja Mertensa obstali pred vrati finala

Inter Samirja Handanovića je v Neaplju remiziral in ostal brez finalne pokalne vstopnice. Za lovoriko se bosta udarila Napoli in Juventus. Dries Mertens, ki je ugnal Slovenca, je postal najboljši strelec Napolija.

Vrhunski klubski nogomet se je s povratnima polfinalnima tekmama italijanskega pokala vrnil na Apeninski polotok. Inter Samirja Handanovića je pri Napoliju poskušal nadoknaditi zaostanek s prve tekme (0:1), a mu to ni uspelo. Moštvi sta remizirali, tako da so napredovali Neapeljčani, ki se bodo za pokalno lovoriko v sredo udarili z Juventusom. Ta je izločil Milan. Dries Mertens, ki je uspel premagati slovenskega vratarja, je postal najboljši strelec Napolija.

Interju kapetana Samirja Handanovića, ki je branil vso tekmo, se v soboto v Neaplju nasprotnikom ni uspelo maščevati za poraz s prve tekme v Milanu (0:1). Gostje so sicer zadeli že v 2. minuti, neposredno iz kota je vodstvo Interju priskrbel Danec Christian Eriksen in ga vrnil povsem v igro, a tik ob koncu polčasa je za veselje domačih z izenačenjem poskrbel izkušeni Dries Mertens. Rezultat se po zadetku Belgijca, ki je s 122. golom v dresu Napolija postal najboljši strelec kluba, ni več spremenil, tako da so si napredovanje v finale zagotovili Neapeljčani.

Zadetek Christiana Eriksena neposredno iz kota:

Christian Eriksen has just scored direct from a corner for Inter Milan v Napoli 😅🤔 pic.twitter.com/f82ZaPBwig — Football Tipster (@Footy_Tipster) June 13, 2020

Dries Mertens je najboljši strelec Napolija:

🏅CIRO THE L E G E N D 🌟 pic.twitter.com/XkT6vp2xbG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 13, 2020

Ronaldo ni izkoristil 11-metrovke, Juventus z igralcem več, a brez gola v finale

Juventus se je po remiju na povratni tekmi z Milanom, na kateri Cristiano Ronaldo ni izkoristil enajstmetrovke, uvrstil v finale italijanskega pokala. Foto: Reuters

Prvi "pokoronski dvoboj" je v petek prinesel povratno srečanje polfinala italijanskega pokala med Juventusom in Milanom. Pri Juventusu je bil v središču pozornosti 35-letni portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se je na prvi polfinalni tekmi v Milanu vpisal med strelce in po zadetku, doseženem po kontroverznem kazenskem udarcu, zagotovil črno-belim pomembno prednost. Na povratni tekmi je gostiteljem za napredovanje v finale zadostoval že remi brez zadetkov in prav tak scenarij se je uresničil.

Ronaldo je imel v 16. minuti lepo priložnost za vodstvo, a ni izkoristil enajstmetrovke, zadel je vratnico. Le minuto zatem pa si je Ante Rebić po prekršku nad Danilom prislužil neposredni rdeči karton, tako da je Milan od 17. minute igral z igralcem manj. Juventusu kljub številčni premoči ni uspelo zatresti mreže gostov, ti pa prav tako niso ugnali Gianluigija Buffona, tako da sta se moštvi razšli z novim remijem. V finale pokala je zaradi gola v gosteh napredovala stara dama.

Italijanski pokal, polfinale (povratni tekmi): Sobota:

Napoli* : Inter 1:1 (1:1) /1:0/

Mertens 41.; Eriksen 2.



Petek:

Juventus* : Milan 0:0 (0:0) /1:1/



*ekipa je napredovala v finale pokala // rezultati prvih tekem polfinala

Več kot osem milijonov gledalcev za Juventus - Milan Po vrnitvi nogometa na Apeninski polotok po koronakrizi si je povratno tekmo polfinala italijanskega pokala med Juventusom in Milanom ogledalo več kot osem milijonov gledalcev programa Rai, poročajo lokalni mediji.