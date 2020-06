Sijajna novica za Luko Elsnerja. Amiens ostaja prvoligaš!

Pri Amiensu so, tako kot pri Toulousu, ki bi se po prvotni odločitvi vodstva francoske nogometne zveze prav tako moral preseliti v drugo ligo, in Lyonu, ki je bil pred prekinitvijo francoskega prvenstva na sedmem mestu in je ostal brez Evrope, pritožbo na vrhovno francosko sodišče napovedali že pred časom. Očitno so se pritožili in bili pri tem tudi uspešni.

Danes popoldne so namreč s sodišča sporočili, da so razveljavili odločitev, ki so jo na francoski nogometni zvezi (LFP) sprejeli 30. aprila, kar pomeni, da Amiens, tako kot Toulouse, ostaja prvoligaš. Kaj sledi in kako bodo odgovorni rešili zagato, ni znano, a je jasno, da jih čaka vse prej kot lahka naloga.

Potrditev odločitve francoskega vrhovnega sodišča:

Ligue 1 de football : le juge des référés du Conseil d’État valide la fin de la saison et le classement mais suspend les relégations >> https://t.co/pXhs9v2OnG pic.twitter.com/bNMTFzxZqQ — Conseil d'État (@Conseil_Etat) June 9, 2020

Amiens je (bil) blizu, Toulouse pa zelo, zelo daleč

Amiens, na klop katerega je Luka Elsner sedel pred začetkom sezone, je po 28 tekmah, osem krogov pred koncem prvenstva, sicer na 19. mestu prvenstvene lestvice. Za 18. mestom, ki bi po prvotnem scenariju vodilo v dodatne kvalifikacije za obstanek, na njem pa je Nimes, zaostaja za štiri točke.

Toulouse je daleč zadaj in za Amiensom zaostaja deset točk, za Nimesom pa torej kar 14 točk. Obstanek bi si na igrišču težko priigral. Na zadnjih 18 odigranih prvenstvenih tekmah pred prekinitvijo oziroma koncem sezone je namreč osvojil vsega točko.

Za prvaka so Francozi razglasili PSG, ki ima na vrhu lestvice 12 točk naskoka pred Marseillem na drugem mestu in tudi tekmo manj. Parižani, ki so naslov francoskega prvaka osvojili še sedmič v nizu, ostajajo prvaki.